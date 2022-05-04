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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Он упал, а мы поехали дальше". Российский оккупант рассказал СБУ, как расстреливал мирных граждан Украины

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В СБУ подчеркнули, что оккупанту не удастся "спрятаться" за исполнением приказа
В СБУ подчеркнули, что оккупанту не удастся "спрятаться" за исполнением приказа
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Российский оккупант рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины, как собственноручно расстреливал мирное население. Видеозапись допроса СБУ опубликовала 4 мая в Facebook.

"Это одно из первых признаний вражеских захватчиков, которое удалось получить в ходе длительной и кропотливой работы украинской спецслужбы. На видео – 21-летний командир отделения Вадим. Он пошел на войну, чтобы "материально поддержать свою мать", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что боевые действия для оккупанта продолжались недолго. После пересечения границы он сопровождал колонну с ранеными в РФ на территории Сумской области. По пути их разбили украинские военные, поэтому оккупант и его сослуживцы отобрали два легковых автомобиля у мирных украинцев.

По словам россиянина, он в упор выпустил автоматную очередь в гражданского за то, что тот говорил по телефону.

"Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше", – сказал оккупант.

В СБУ подчеркнули, что ему не удастся "спрятаться" за исполнением приказа.

"Такие действия подпадают под ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). И наказание за такое преступление – до 15 лет лишения свободы. Так что его матери в ближайшее время придется искать другие статьи дохода. Потому что ее "кормилец" будет отвечать за преступления перед украинским народом", – заявили в спецслужбе.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/3105542419711818/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, СБУ, Украина, война России против Украины, российские оккупанты
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