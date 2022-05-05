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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На освобожденных от оккупантов территориях в Харьковской области разрушено до 90% домов – ОВА

Большая часть домов на освобожденных от оккупантов территориях в Харьковской области разрушена, отметил Синегубов
Большая часть домов на освобожденных от оккупантов территориях в Харьковской области  разрушена, отметил Синегубов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты разрушили на освобожденных ВСУ территориях Харьковской области большую часть частных домов, школ, детских садов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, его цитирует "Интерфакс-Украина" 3 мая.   

"Большая часть домов – это 90% – разрушена. Мы сейчас работаем над восстановлением электроснабжения, газоснабжения, но там все еще слишком опасно, – сказал Синегубов. – Там опасно не только жить, там опасно просто находиться, потому что идут постоянные бои, постоянные обстрелы и мы принимаем все меры, чтобы эвакуировать местное население".

Глава ОВА отметил, что ВСУ держат свои позиции в Харьковской области, а по некоторым направлениям – успешно продвигаются.

По словам Синегубова, на освобожденных территориях области предстоит "провести большую работу по разминированию".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска оккупировали часть Харьковской области, но не смогли захватить областной центр. В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".

23 апреля Синегубов сообщил, что в результате успешного контрнаступления ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов в Дергачевском районе (Безруки, Слатино, Прудянка) и закрепили там свои позиции.

28 апреля Генштаб ВСУ рассказал, что украинские военные восстановили контроль над поселком Кутузовка Харьковской области.

29 апреля штурмовое подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины освободило от оккупантов село Русская Лозовая Харьковской области, отметило командование Сухопутных войск ВСУ.

30 апреля Генштаб ВСУ сообщил об освобождении четырех населенных пунктов в пригороде Харькова.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, электроснабжение, Харьковская ОГА, обстрелы, война России против Украины, разминирование, разрушения, Олег Синегубов, российские оккупанты
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