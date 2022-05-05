На освобожденных от оккупантов территориях в Харьковской области разрушено до 90% домов – ОВА

Большая часть домов на освобожденных от оккупантов территориях в Харьковской области разрушена, отметил Синегубов Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, его цитирует "Интерфакс-Украина" 3 мая.

"Большая часть домов – это 90% – разрушена. Мы сейчас работаем над восстановлением электроснабжения, газоснабжения, но там все еще слишком опасно, – сказал Синегубов. – Там опасно не только жить, там опасно просто находиться, потому что идут постоянные бои, постоянные обстрелы и мы принимаем все меры, чтобы эвакуировать местное население".

Глава ОВА отметил, что ВСУ держат свои позиции в Харьковской области, а по некоторым направлениям – успешно продвигаются.

По словам Синегубова, на освобожденных территориях области предстоит "провести большую работу по разминированию".

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