ВСУ отодвинули оккупантов от Харькова, артобстрелы уже невозможны – Арестович

Об этом 4 мая в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" сообщил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.
"Серьезное достижение – удалось отодвинуть от Харькова артиллерию, которая непосредственно его обстреливала. На дистанцию, когда она уже не достает. В этом смысле улучшили положение харьковчан", – сказал советник Андрея Ермака.
По словам Арестовича, оккупанты и дальше пытаются прорвать оборону ВСУ на трех направлениях: изюмском, запорожском и херсонском, но, несмотря на преимущество в средствах, не продвигаются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска оккупировали часть Харьковской области, но не смогли захватить областной центр. В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".
Оккупанты обстреливали Харьков из артиллерийского и реактивного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру города. По данным мэра Игоря Терехова, в Харькове в результате обстрелов разрушены более 1900 многоэтажных жилых домов.
30 апреля Генштаб ВСУ сообщил об освобождении четырех населенных пунктов в пригороде Харькова.