ВСУ отодвинули оккупантов от Харькова, артобстрелы уже невозможны – Арестович

Об этом 4 мая в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" сообщил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

"Серьезное достижение – удалось отодвинуть от Харькова артиллерию, которая непосредственно его обстреливала. На дистанцию, когда она уже не достает. В этом смысле улучшили положение харьковчан", – сказал советник Андрея Ермака.

По словам Арестовича, оккупанты и дальше пытаются прорвать оборону ВСУ на трех направлениях: изюмском, запорожском и херсонском, но, несмотря на преимущество в средствах, не продвигаются.

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