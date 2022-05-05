"Может "прилететь" в любой двор, на любую детскую площадку". Оккупанты обстреливают мирных жителей в Харьковской области – ОВА

"Эти удары не прицельны, оккупант поражает жилые массивы, тем самым причиняя вред именно гражданским. Может "прилететь" в любой район, в любой двор, на любую детскую площадку. Поэтому находиться на улицах без настоятельной необходимости крайне опасно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне обстреливают населенные пункты из ракетных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии.

По данным Синегубова, в течение суток от обстрелов пострадали Пятихатки, поселок Жуковского, Салтовка, Северная Салтовка. Сегодня утром в очередной раз была обстреляна Северная Салтовка.

Сообщается, что горячей точкой Харьковской области остается изюмское направление. Там оккупанты постоянно пытаются атаковать позиции ВСУ – в частности, под городом Барвенково, но несут значительные потери.

Кроме того, вчера российская армия пыталась атаковать украинские позиции на волчанском направлении – и тоже потерпела поражение.

"В настоящее время весь массив вражеской техники идет через волчанское и купянское направления именно в Изюм, чтобы увеличить свое присутствие на Луганской и Донецкой территориях. Однако мы готовы к развитию любых событий по всем этим направлениям", – подчеркнул Синегубов.

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