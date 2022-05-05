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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Может "прилететь" в любой двор, на любую детскую площадку". Оккупанты обстреливают мирных жителей в Харьковской области – ОВА

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Российские оккупанты продолжают стрелять по жилым массивам
Российские оккупанты продолжают стрелять по жилым массивам
Фото: depositphotos.com

Несмотря на то, что Вооруженные силы Украины оттеснили российскую армию от Харькова на северном направлении, оккупанты продолжают терроризировать мирное население. Об этом 5 мая сообщил в Telegram глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

"Эти удары не прицельны, оккупант поражает жилые массивы, тем самым причиняя вред именно гражданским. Может "прилететь" в любой район, в любой двор, на любую детскую площадку. Поэтому находиться на улицах без настоятельной необходимости крайне опасно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне обстреливают населенные пункты из ракетных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии.

По данным Синегубова, в течение суток от обстрелов пострадали Пятихатки, поселок Жуковского, Салтовка, Северная Салтовка. Сегодня утром в очередной раз была обстреляна Северная Салтовка.

Сообщается, что горячей точкой Харьковской области остается изюмское направление. Там оккупанты постоянно пытаются атаковать позиции ВСУ – в частности, под городом Барвенково, но несут значительные потери.

Кроме того, вчера российская армия пыталась атаковать украинские позиции на волчанском направлении – и тоже потерпела поражение.

"В настоящее время весь массив вражеской техники идет через волчанское и купянское направления именно в Изюм, чтобы увеличить свое присутствие на Луганской и Донецкой территориях. Однако мы готовы к развитию любых событий по всем этим направлениям", – подчеркнул Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьковская область – один из регионов Украины, в котором ведутся бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. Основные боевые действия сейчас происходят на изюмском и слобожанском направлениях.

30 мая Генштаб ВСУ сообщил об освобождении четырех населенных пунктов в пригороде Харькова.

1 мая Генштаб ВСУ проинформировал, что оккупанты безуспешно пытались наступать на изюмском направлении и понесли потери.

2 мая Синегубов сообщил, что с оккупированным Изюмом неделю нет связи.

Теги: Россия, Украина, война, Вооруженные силы Украины, Изюм, Харьковская область, Барвенково, РСЗО, артиллерия, ВСУ, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, Олег Синегубов, Пятихатки
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