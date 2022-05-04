В мэрии Харькова заявили, что в городе больше нет трамваев. Оппозиция считает, что власти избавились от них, прикрываясь войной

Оккупанты уничтожили в Харькове подстанции, которые обеспечивали работу трамваев, и депо Фото: Юрій Сидоренко / Facebook

"Стараниями" немытых охотников за унитазами и ношеным женским бельем трамваев в Харькове больше нет. Уничтожены подстанции, которые обеспечивали их работу. Разрушены депо", – отметил он.

Сидоренко прокомментировал демонтаж трамвайных путей, который начался сегодня на спуске Веснина. По словам чиновника, реконструкция с расширением проезжей части была запланирована давно, работы должны были начаться в марте.

"Однако война – не повод отказываться от планов по улучшению транспортной инфраструктуры Харькова. И как бы странно это ни звучало, сейчас, когда машин в городе почти нет, начавшаяся реконструкция доставит минимум неудобств тем горожанам, которые остались в Харькове", – написал он.

По его словам, на смену трамваям придут троллейбусы и автобусы.

Депутат Харьковского городского совета из "Блока Светличной Разом" Дмитрий Булах раскритиковал в Facebook действия мэрии. Он заявил, что власть "под шумок" сносит трамвайные рельсы.

"То, что я охренел, – это ничего не сказать. Веснина – для неместных – это северная часть города, которая регулярно попадает под обстрелы. Вчера туда же был прилет артиллерии, а сегодня уже сносят рельсы. Буквально. Пользуясь войной, продолжают убивать электротранспорт города", – заявил он.