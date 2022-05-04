ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В мэрии Харькова заявили, что в городе больше нет трамваев. Оппозиция считает, что власти избавились от них, прикрываясь войной

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты уничтожили в Харькове подстанции, которые обеспечивали работу трамваев, и депо
Оккупанты уничтожили в Харькове подстанции, которые обеспечивали работу трамваев, и депо
Фото: Юрій Сидоренко / Facebook

В Харькове обстрелами российских оккупантов уничтожены подстанции, которые обеспечивали работу трамваев. Об этом 4 мая в Facebook сообщил директор департамента информации и связей с общественностью мэрии Юрий Сидоренко.

"Стараниями" немытых охотников за унитазами и ношеным женским бельем трамваев в Харькове больше нет. Уничтожены подстанции, которые обеспечивали их работу. Разрушены депо", – отметил он.

Сидоренко прокомментировал демонтаж трамвайных путей, который начался сегодня на спуске  Веснина. По словам чиновника, реконструкция с расширением проезжей части была запланирована давно, работы должны были начаться в марте.

"Однако война – не повод отказываться от планов по улучшению транспортной инфраструктуры Харькова. И как бы странно это ни звучало, сейчас, когда машин в городе почти нет, начавшаяся реконструкция доставит минимум неудобств тем горожанам, которые остались в Харькове", – написал он.

По его словам, на смену трамваям придут троллейбусы и автобусы.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5113067908771521&id=100002050869907

Депутат Харьковского городского совета из "Блока Светличной Разом" Дмитрий Булах раскритиковал в Facebook действия мэрии. Он  заявил, что власть "под шумок" сносит трамвайные рельсы.

"То, что я охренел, – это ничего не сказать. Веснина – для неместных – это северная часть города, которая регулярно попадает под обстрелы. Вчера туда же был прилет артиллерии, а сегодня уже сносят рельсы. Буквально. Пользуясь войной, продолжают убивать электротранспорт города", – заявил он.

https://www.facebook.com/dmytro.bulakh/posts/4745449885566825

Контекст:

Харьков и область российские войска пытались захватить сразу после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В ходе боев некоторые группы оккупантов попадали в черту города, но были уничтожены силами обороны.

В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".

Сейчас оккупанты обстреливают Харьков из артиллерийского и реактивного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру города. По данным мэра Игоря Терехова, в Харькове в результате обстрелов разрушены более 1900 многоэтажных жилых домов.

Теги: транспорт, Харьков, оппозиция, трамваи, обстрелы, чиновники, инфраструктура, Дмитрий Булах, трамвай
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боятся, что кто-то примет их за россиян". Дочь Егоровой рассказала, как ее малолетние дети сами перешли на украинский язык
"Боятся, что кто-то примет их за россиян". Дочь Егоровой рассказала, как ее малолетние дети сами перешли на украинский язык
"Если не в курсе, так же выглядит иероглиф "бездельник". Арестович показал, каким его изобразил сын на своем рисунке
"Если не в курсе, так же выглядит иероглиф "бездельник". Арестович показал, каким его изобразил сын на своем рисунке
  "Никогда не забуду, как прижимала сына, когда пролетали ракеты". MamaRika посвятила песню украинским матерям, спасающим своих детей от войны
  "Никогда не забуду, как прижимала сына, когда пролетали ракеты". MamaRika посвятила песню украинским матерям, спасающим своих детей от войны
Мантии Гарри Поттера продают в поддержку Украины
Мантии Гарри Поттера продают в поддержку Украины
"Для меня выезд из Украины за границу измена". Актриса Саливанчук рассказала о желании вступить в ВСУ
"Для меня выезд из Украины за границу – измена". Актриса Саливанчук рассказала о желании вступить в ВСУ
"Пойдут пятки целовать к тому, кого называли "нациком". Ефросинина заявила, что россияне раскаются перед украинцами
"Пойдут пятки целовать к тому, кого называли "нациком". Ефросинина заявила, что россияне раскаются перед украинцами
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой
"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев
"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев
"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии
"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"
  Витовская-Ванца обратилась к украинкам за рубежом: Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну
  Витовская-Ванца обратилась к украинкам за рубежом: Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну
После посещения Джоли львовской кофейни в сети выставили на продажу "недоеденный звездой круассан" за 1 млн грн
После посещения Джоли львовской кофейни в сети выставили на продажу "недоеденный звездой круассан" за 1 млн грн
В Казахстане вслед за Израилем и США отменили концерты комика Сабурова, который побоялся публично осудить нападение РФ на Украину
В Казахстане вслед за Израилем и США отменили концерты комика Сабурова, который побоялся публично осудить нападение РФ на Украину
"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции
"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции
  Данилко: Путин преступник. Поэтому я желаю ему скорее умереть
  Данилко: Путин – преступник. Поэтому я желаю ему скорее умереть
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (718846)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (128861)
3
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (53135)
4
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (49941)
5
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ (39054)
6
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ (34212)
7
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях" Пугачевой (22149)
8
"В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток из Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне (21949)
 
 
 
 