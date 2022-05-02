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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьков эвакуировали около 1 тыс. человек из освобожденных в Харьковской области сел – Терехов

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Людей, которые эвакуировались, разместили в домах-интернатах, детских садах и школах Харькова, отметил Терехов
Людей, которые эвакуировались, разместили в домах-интернатах, детских садах и школах Харькова, отметил Терехов
Скриншот: Игорь Терехов / Telegram

Из сел в Харьковской области, освобожденных ВСУ, в Харьков эвакуировали около 1 тыс. человек. Об этом 2 мая в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Украина 24", сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Мы их разместили в домах-интернатах, в детских садах, школах. Там мы готовим им еду, обеспечиваем предметами первой необходимости, медикаментами, с ними работают психологи. Поэтому ситуация контролируемая, все нормально, все люди, которые эвакуировались, более или менее в нормальном состоянии, – рассказал мэр Харькова. – Обеспечиваем их вещами, потому что они вышли оттуда без вещей. Люди находились в подвальных помещениях, поэтому работаем с ними в полном объеме".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска оккупировали часть Харьковской области, но не смогли захватить областной центр. В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные восстановили контроль над поселком Кутузовка Харьковской области.

29 апреля штурмовое подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины освободило от оккупантов село Русская Лозовая Харьковской области, отметило командование Сухопутных войск ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Харьков, оккупация, эвакуация, Игорь Терехов, ВСУ, война России против Украины, психолог, мэр, село
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