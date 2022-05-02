В Харьков эвакуировали около 1 тыс. человек из освобожденных в Харьковской области сел – Терехов

"Мы их разместили в домах-интернатах, в детских садах, школах. Там мы готовим им еду, обеспечиваем предметами первой необходимости, медикаментами, с ними работают психологи. Поэтому ситуация контролируемая, все нормально, все люди, которые эвакуировались, более или менее в нормальном состоянии, – рассказал мэр Харькова. – Обеспечиваем их вещами, потому что они вышли оттуда без вещей. Люди находились в подвальных помещениях, поэтому работаем с ними в полном объеме".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска оккупировали часть Харьковской области, но не смогли захватить областной центр. В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные восстановили контроль над поселком Кутузовка Харьковской области.
29 апреля штурмовое подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины освободило от оккупантов село Русская Лозовая Харьковской области, отметило командование Сухопутных войск ВСУ.