В Харьков эвакуировали около 1 тыс. человек из освобожденных в Харьковской области сел – Терехов

"Мы их разместили в домах-интернатах, в детских садах, школах. Там мы готовим им еду, обеспечиваем предметами первой необходимости, медикаментами, с ними работают психологи. Поэтому ситуация контролируемая, все нормально, все люди, которые эвакуировались, более или менее в нормальном состоянии, – рассказал мэр Харькова. – Обеспечиваем их вещами, потому что они вышли оттуда без вещей. Люди находились в подвальных помещениях, поэтому работаем с ними в полном объеме".

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