ВСУ сбили крылатую ракету оккупантов в Сумской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава Сумской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Сегодня наши ребята сбили российскую вражескую крылатую ракету над Роменским районом, – написал Живицкий. – Сумская область – северный форпост Украины".

Подробностей глава ОВА не привел.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 апреля Живицкий заявлял, что территорию Сумской области освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.

Так, 20 апреля украинские пограничники зафиксировали, как с территории РФ из РСЗО "Град" оккупанты обстреливали Сумскую область.

27 апреля Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщала о минометном обстреле Сумской области, 29 апреля – об обстреле из вертолета неуправляемыми ракетами.

29 апреля в ГПСУ объявили об ограничениях, которые вводят для жителей приграничных районов Сумской и Черниговской областей.

3 мая оккупанты 21 раз обстреляли Сумскую область с территории России. В ночь на 4 мая – обстреляли регион из вертолета и РСЗО "Град".