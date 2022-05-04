Оккупанты из вертолета и РСЗО "Град" обстреляли Сумскую область – ОВА

"Ночь в Сумской области не прошла спокойно. Около 3.00 военные (орки) обстреляли школу Эсманской общины. Два выстрела из вертолета, два – с земли. Попадание по школе и объектам инфраструктуры, – написал руководитель ОВА. – Между 6.00 и 7.00 произошел артобстрел из [РСЗО] "Град" вдоль границы, возле Юнаковки. Также несколько выстрелов из вертолета было по территории возле Могрицы".
Накануне, 3 мая, оккупанты 21 раз обстреляли Сумскую область с территории России, отмечал Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 апреля Живицкий заявлял, что территорию Сумской области освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.
Так, 20 апреля украинские пограничники зафиксировали, как с территории РФ из РСЗО "Град" оккупанты обстреливали Сумскую область.
27 апреля Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщала о минометном обстреле Сумской области, 29 апреля – об обстреле из вертолета неуправляемыми ракетами.
29 апреля в ГПСУ объявили об ограничениях, которые вводят для жителей приграничных районов Сумской и Черниговской областей.