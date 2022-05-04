Оккупанты из вертолета и РСЗО "Град" обстреляли Сумскую область – ОВА

"Ночь в Сумской области не прошла спокойно. Около 3.00 военные (орки) обстреляли школу Эсманской общины. Два выстрела из вертолета, два – с земли. Попадание по школе и объектам инфраструктуры, – написал руководитель ОВА. – Между 6.00 и 7.00 произошел артобстрел из [РСЗО] "Град" вдоль границы, возле Юнаковки. Также несколько выстрелов из вертолета было по территории возле Могрицы".

Накануне, 3 мая, оккупанты 21 раз обстреляли Сумскую область с территории России, отмечал Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)