Кабмин выделил 56 млн грн на восстановление водоснабжения в Николаеве

"Выделенные средства будут направлены на восстановление водоснабжения в Николаеве, где поврежден водопровод. В настоящее время часть людей в городе осталась без воды. Поэтому мы должны эту проблему решить", – сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Средства выделяются на безвозвратной основе для предоставления финансовой поддержки МКП "Николаевводоканал". В частности, они будут направлены на бурение новых артезианских скважин.

26 апреля Кабмин выделил более 400 млн грн на первоочередные меры по ликвидации последствий боевых действий в Харьковской области и восстановление централизованного водоснабжения в Чернигове.

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Приблизительно с середины апреля в Николаеве нет централизованного водоснабжения, в областном центре большой дефицит воды. "Место, где необходимо починить трубу, находится в серой зоне, между наши войсками и российскими оккупантами. Там линия огня, постоянные обстрелы", – пояснял глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.