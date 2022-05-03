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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин выделил 56 млн грн на восстановление водоснабжения в Николаеве

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Средства потратят, в частности, на бурение новых артезианских скважин
Средства потратят, в частности, на бурение новых артезианских скважин
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 3 мая выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 млн грн на восстановление водоснабжения в городе Николаеве. Об этом сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий.

"Выделенные средства будут направлены на восстановление водоснабжения в Николаеве, где поврежден водопровод. В настоящее время часть людей в городе осталась без воды. Поэтому мы должны эту проблему решить", – сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Средства выделяются на безвозвратной основе для предоставления финансовой поддержки МКП "Николаевводоканал". В частности, они будут направлены на бурение новых артезианских скважин.

26 апреля Кабмин выделил более 400 млн грн на первоочередные меры по ликвидации последствий боевых действий в Харьковской области и восстановление централизованного водоснабжения в Чернигове.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Приблизительно с середины апреля в Николаеве нет централизованного водоснабжения, в областном центре большой дефицит воды. "Место, где необходимо починить трубу, находится в серой зоне, между наши войсками и российскими оккупантами. Там линия огня, постоянные обстрелы", – пояснял глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города. 

16 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Власти Николаева готовятся к осаде или попытке вторжения в город российских оккупантов, сообщил в опубликованном 26 апреля интервью мэр Николаева Александр Сенкевич.

Город и окрестности регулярно обстреливают, в том числе кассетными боеприпасами

Теги: Кабинет Министров, Николаев, бюджет, водоснабжение, вода, питьевая вода, Алексей Чернышов, Министерство развития общин и территорий, Кабмин
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