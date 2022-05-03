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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Бучи: За месяц нам удалось совместно с компаниями ДТЭК, облгаз, коммуналгаз, партнерами и волонтерами восстановить критическую инфраструктуру

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Анатолий Федорук сообщил, что газ, свет и воду подали уже почти во все населенные пункты общины
Анатолий Федорук сообщил, что газ, свет и воду подали уже почти во все населенные пункты общины
Фото: tsn.ua

В Буче Киевской области после ухода оккупантов есть такие повреждения сетей, которые потребуют дополнительного времени на ремонт, сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук 3 мая в эфире телеканала "Прямий".

"За месяц нам удалось совместно с компаниями ДТЭК, облгаз, коммуналгаз, частными предприятиями, волонтерами, партнерами – в том числе и зарубежными, не только из Украины – обеспечить восстановление критической инфраструктуры", – сообщил мэр города.

Он подчеркнул, что газ, свет и воду подали уже почти во все населенные пункты общины.

"Конечно, есть определенные проблемы там, где [коммуникацииповреждены настолько, что для восстановления понадобится определенное время, поэтому работаем над решением этих вопросов", – сказал Федорук. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.

Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (там, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.

1 мая омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что за время российской оккупации населенных пунктов Киевской области были убиты не менее чем 1202 мирных жителя.

Теги: газ, война, водоснабжение, ДТЭК, электроснабжение, Буча, война России против Украины, Анатолий Федорук, облгаз
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