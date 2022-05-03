Мэр Бучи: За месяц нам удалось совместно с компаниями ДТЭК, облгаз, коммуналгаз, партнерами и волонтерами восстановить критическую инфраструктуру

Анатолий Федорук сообщил, что газ, свет и воду подали уже почти во все населенные пункты общины Фото: tsn.ua

"За месяц нам удалось совместно с компаниями ДТЭК, облгаз, коммуналгаз, частными предприятиями, волонтерами, партнерами – в том числе и зарубежными, не только из Украины – обеспечить восстановление критической инфраструктуры", – сообщил мэр города.

Он подчеркнул, что газ, свет и воду подали уже почти во все населенные пункты общины.

"Конечно, есть определенные проблемы там, где [коммуникации] повреждены настолько, что для восстановления понадобится определенное время, поэтому работаем над решением этих вопросов", – сказал Федорук.

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