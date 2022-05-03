Мэр Бучи: За месяц нам удалось совместно с компаниями ДТЭК, облгаз, коммуналгаз, партнерами и волонтерами восстановить критическую инфраструктуру

"За месяц нам удалось совместно с компаниями ДТЭК, облгаз, коммуналгаз, частными предприятиями, волонтерами, партнерами – в том числе и зарубежными, не только из Украины – обеспечить восстановление критической инфраструктуры", – сообщил мэр города.
Он подчеркнул, что газ, свет и воду подали уже почти во все населенные пункты общины.
"Конечно, есть определенные проблемы там, где [коммуникации] повреждены настолько, что для восстановления понадобится определенное время, поэтому работаем над решением этих вопросов", – сказал Федорук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.
Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (там, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.
1 мая омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что за время российской оккупации населенных пунктов Киевской области были убиты не менее чем 1202 мирных жителя.