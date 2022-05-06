В Запорожской области оккупанты активно начали использовать авиацию и артиллерию – обладминистрация

"Сегодня около 11.00 враг активно применил авиацию и артиллерию по Гуляйполю. Массированными артобстрелами российская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, наносятся ракетные и авиаудары", – говорится в сообщении.
Арефьев отмечает, что "до недавнего времени на запорожском направлении враг активных боевых действий не вел".
"[Противник] оказывал огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения", – объяснил спикер обладминистрации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – 72-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.