В Запорожской области оккупанты активно начали использовать авиацию и артиллерию – обладминистрация

В Запорожской области противник активизировался в районе Гуляйполя Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Сегодня около 11.00 враг активно применил авиацию и артиллерию по Гуляйполю. Массированными артобстрелами российская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, наносятся ракетные и авиаудары", – говорится в сообщении.

Арефьев отмечает, что "до недавнего времени на запорожском направлении враг активных боевых действий не вел".

"[Противник] оказывал огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения", – объяснил спикер обладминистрации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)