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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты активно начали использовать авиацию и артиллерию – обладминистрация

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В Запорожской области противник активизировался в районе Гуляйполя
В Запорожской области противник активизировался в районе Гуляйполя
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

6 мая российские оккупанты применили авиацию и артиллерию в районе Гуляйполя. Об этом проинформировал в Telegram Запорожской областной военной администрации ее спикер Иван Арефьев.

"Сегодня около 11.00 враг активно применил авиацию и артиллерию по Гуляйполю. Массированными артобстрелами российская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, наносятся ракетные и авиаудары", – говорится в сообщении.

Арефьев отмечает, что "до недавнего времени на запорожском направлении враг активных боевых действий не вел".

"[Противник] оказывал огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения", – объяснил спикер обладминистрации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 72-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

Теги: война, авиация, Запорожская область, артиллерия, вторжение, война России против Украины, войска, российские оккупанты, Гуляйполе
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