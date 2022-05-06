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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси российские оккупанты оставили самолеты и ракетные комплексы "Искандер-М" – Генштаб ВСУ

"Искандер-М" имеет дальность запуска ракет до 500 км
"Искандер-М" имеет дальность запуска ракет до 500 км
Фото: wikipedia.org

На территории Беларуси после участия в масштабном вторжении на украинскую территорию остались авиационная и ракетная техника оккупантов. Об этом 6 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В Республике Беларусь в настоящее время остаются подразделения вооруженных сил Российской Федерации в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и до шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины", – сказано в сообщении.

Украинские военные рассказали, что границу Беларуси в Брестской и Гомельской областях прикрывают вооруженные силы Беларуси, и "на волынском и полесском направлениях противник активных действий не предпринимал".

"Отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. Вблизи пунктов пересечения границы проведено инженерное оборудование позиций", – отметили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/310792804567138

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Искандер-М" имеет дальность запуска ракет до 500 км.

Контекст:

Масштабное вторжение российских войск в Украину началось 24 февраля, на украинскую территорию на севере страны оккупанты вторглись в том числе с территории Беларуси.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.

Теги: Россия, Беларусь, война, Генштаб ВСУ, авиация, граница, вторжение, самолеты, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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