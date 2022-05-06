В Беларуси российские оккупанты оставили самолеты и ракетные комплексы "Искандер-М" – Генштаб ВСУ

"В Республике Беларусь в настоящее время остаются подразделения вооруженных сил Российской Федерации в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и до шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины", – сказано в сообщении.

Украинские военные рассказали, что границу Беларуси в Брестской и Гомельской областях прикрывают вооруженные силы Беларуси, и "на волынском и полесском направлениях противник активных действий не предпринимал".

"Отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. Вблизи пунктов пересечения границы проведено инженерное оборудование позиций", – отметили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Искандер-М" имеет дальность запуска ракет до 500 км.