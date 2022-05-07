Российские оккупанты потеряли контроль над Циркунами Харьковской области – Генштаб ВСУ

"На слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточил на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. [...] В результате наступления подразделений Вооруженных сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны", – сказано в сообщении.
По данным украинских военных, оккупанты усилили свою группировку в Харьковской области за счет подразделений резерва и обстреливали из артиллерии окрестности населенных пунктов Прудянка и Слатино.
"Противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополье, успеха не имел, понес потери и отошел", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 мая Генштаб сообщал об освобождении Вооруженными силами Украины пяти населенных пунктов Харьковской области.
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.
Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из дальнобойной артиллерии.