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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты потеряли контроль над Циркунами Харьковской области – Генштаб ВСУ

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Об успехах украинской армии Генштаб ВСУ сообщает второй день подряд
Об успехах украинской армии Генштаб ВСУ сообщает второй день подряд
Фото: Мінветеранів / Facebook

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Циркуны, расположенное на северо-востоке от Харькова. Об этом 7 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

"На слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточил на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. [...] В результате наступления подразделений Вооруженных сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны", – сказано в сообщении.

По данным украинских военных, оккупанты усилили свою группировку в Харьковской области за счет подразделений резерва и обстреливали из артиллерии окрестности населенных пунктов Прудянка и Слатино.

"Противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополье, успеха не имел, понес потери и отошел", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/311567034489715

Война России против Украины. Главное (обновляется)

6 мая Генштаб сообщал об освобождении Вооруженными силами Украины пяти населенных пунктов Харьковской области.

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из дальнобойной артиллерии.

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