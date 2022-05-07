Российские оккупанты потеряли контроль над Циркунами Харьковской области – Генштаб ВСУ

Об успехах украинской армии Генштаб ВСУ сообщает второй день подряд Фото: Мінветеранів / Facebook

"На слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточил на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. [...] В результате наступления подразделений Вооруженных сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны", – сказано в сообщении.

По данным украинских военных, оккупанты усилили свою группировку в Харьковской области за счет подразделений резерва и обстреливали из артиллерии окрестности населенных пунктов Прудянка и Слатино.

"Противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополье, успеха не имел, понес потери и отошел", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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6 мая Генштаб сообщал об освобождении Вооруженными силами Украины пяти населенных пунктов Харьковской области.