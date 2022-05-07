Оккупанты подоровали три моста в Харьковской области, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ – Генштаб

"В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупантами совершен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны", – говорится в сообщении.

Также на Слобожанском направлении оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе Харькова.

"На Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением БПЛА с целью уточнения позиций наших войск", – добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из артиллерии.