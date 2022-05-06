Посевной не будет. В Дергачевской общине в Харьковской области оккупанты уничтожили все фермерские хозяйства – мэр

По словам местных властей, посевные площади в Дергачевской общине в этом году засеяны минами и снарядами Фото: depositphotos.com

"Посевной кампании в этом году не будет, потому что фермерские хозяйства либо уничтожены, либо разграблены оккупантами, а посевные площади засеяны минами и снарядами", – отметил Задоренко.

Он также рассказал, что оккупанты продолжают активно обстреливать город Дергачи, поселки и села общины. Особенно значительные разрушения от обстрелов зафиксированы в Прудянке, Слатино, Русской Лозовой и некоторых других селах, где уничтожены многие частные дома, магазины, предприятия.

По данным местных властей, до сих пор под оккупацией находятся Токаровский, Проходовский, Казачье-Лопанский старостинские округа, Цуповка Прудянского округа, поселок Питомник и село Новое Русско-Лозовского округа.

Кроме того, Задоренко сообщил, что на территории общины не удается восстановить газоснабжение, поскольку поврежденный участок газопровода находится на территории, где сейчас продолжаются боевые действия.

В то же время, по его словам, Дергачевский РЭС за день восстановил восемь поврежденных внешних электросетей в городе, а также по локальным заявкам подключил к электроснабжению еще восемь объектов.

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