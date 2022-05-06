Посевной не будет. В Дергачевской общине в Харьковской области оккупанты уничтожили все фермерские хозяйства – мэр

"Посевной кампании в этом году не будет, потому что фермерские хозяйства либо уничтожены, либо разграблены оккупантами, а посевные площади засеяны минами и снарядами", – отметил Задоренко.
Он также рассказал, что оккупанты продолжают активно обстреливать город Дергачи, поселки и села общины. Особенно значительные разрушения от обстрелов зафиксированы в Прудянке, Слатино, Русской Лозовой и некоторых других селах, где уничтожены многие частные дома, магазины, предприятия.
По данным местных властей, до сих пор под оккупацией находятся Токаровский, Проходовский, Казачье-Лопанский старостинские округа, Цуповка Прудянского округа, поселок Питомник и село Новое Русско-Лозовского округа.
Кроме того, Задоренко сообщил, что на территории общины не удается восстановить газоснабжение, поскольку поврежденный участок газопровода находится на территории, где сейчас продолжаются боевые действия.
В то же время, по его словам, Дергачевский РЭС за день восстановил восемь поврежденных внешних электросетей в городе, а также по локальным заявкам подключил к электроснабжению еще восемь объектов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска оккупировали часть Харьковской области, но не смогли захватить областной центр. В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".
23 апреля глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что в результате успешного контрнаступления ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов в Дергачевском районе (Безруки, Слатино, Прудянка) и закрепили там свои позиции.
28 апреля Генштаб ВСУ рассказал, что украинские военные восстановили контроль над поселком Кутузовка Харьковской области.
29 апреля штурмовое подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины освободило от оккупантов село Русская Лозовая Харьковской области, отметило командование Сухопутных войск ВСУ.
30 апреля Генштаб ВСУ сообщил об освобождении четырех населенных пунктов в пригороде Харькова.