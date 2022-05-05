В Харьковской области оккупанты расстреляли колонну автомобилей. По данным СМИ, есть погибшие и раненые

Она рассказала, что ее мать и 20-летний брат выехали из села Рубежное и под Старым Салтовом попали под обстрел.

"Насколько я поняла, там была засада. Расстреляли автомобили. Я не знаю, сколько погибло людей и сколько там осталось автомобилей. Мне об этом рассказал мой брат. Он ехал с мамой в Харьков за лекарствами и продуктами", – отметила женщина.

Брат сообщил Лактионовой, что их мать погибла, он убежал через лес домой, связи с ним нет.

Общественное узнало от людей, чьи родственники пытались выехать из оккупированных сел, что в колонне было 33 машины.

"Водитель автомобиля погибла сразу из-за лобового стекла. Нашим помог вылезти из автомобиля водитель другого автомобиля. Сначала скрывались за автомобилем от обстрелов, с ними еще была женщина с дочерьми (шесть месяцев и 12–14). У женщины тяжелое ранение в руку", – рассказала Диана Калашникова.

Родные девушки – мать и два брата, а также водитель автомобиля – ранены. По информации матери Калашниковой, один ребенок погиб.

Раненым удалось доехать до соседнего села, откуда их отвезли в больницу во временно оккупированный Волчанск. Источник Общественного в медицинской сфере сообщил, что в результате обстрела пострадали по меньшей мере 12 человек.

В пресс-службе Харьковской областной военной администрации и в прокуратуре региона пока не комментировали информацию об обстреле колонны гражданских автомобилей.

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