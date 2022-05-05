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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области оккупанты расстреляли колонну автомобилей. По данным СМИ, есть погибшие и раненые

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Оккупанты обстреляли колонну автомобилей, на которых пытались выехать жители оккупированного Волчанского района
Оккупанты обстреляли колонну автомобилей, на которых пытались выехать жители оккупированного Волчанского района
Фото: EPA

4 мая российские оккупанты обстреляли колонну автомобилей, на которых пытались выехать жители оккупированного Волчанского района Харьковской области. Об этом Общественному сообщила Светлана Лактионова, родные которой пытались выехать.

Она рассказала, что ее мать и 20-летний брат выехали из села Рубежное и под Старым Салтовом попали под обстрел.

"Насколько я поняла, там была засада. Расстреляли автомобили. Я не знаю, сколько погибло людей и сколько там осталось автомобилей. Мне об этом рассказал мой брат. Он ехал с мамой в Харьков за лекарствами и продуктами", – отметила женщина.

Брат сообщил Лактионовой, что их мать погибла, он убежал через лес домой, связи с ним нет.

Общественное узнало от людей, чьи родственники пытались выехать из оккупированных сел, что в колонне было 33 машины.

"Водитель автомобиля погибла сразу из-за лобового стекла. Нашим помог вылезти из автомобиля водитель другого автомобиля. Сначала скрывались за автомобилем от обстрелов, с ними еще была женщина с дочерьми (шесть месяцев и 12–14). У женщины тяжелое ранение в руку", – рассказала Диана Калашникова.

Родные девушки – мать и два брата, а также водитель автомобиля – ранены. По информации матери Калашниковой, один ребенок погиб.

Раненым удалось доехать до соседнего села, откуда их отвезли в больницу во временно оккупированный Волчанск. Источник Общественного в медицинской сфере сообщил, что в результате обстрела пострадали по меньшей мере 12 человек.

В пресс-службе Харьковской областной военной администрации и в прокуратуре региона пока не комментировали информацию об обстреле колонны гражданских автомобилей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьковская область – один из регионов Украины, в котором ведутся бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. Основные боевые действия сейчас происходят на изюмском и слобожанском направлениях.

30 мая Генштаб ВСУ сообщил об освобождении четырех населенных пунктов в пригороде Харькова.

1 мая Генштаб ВСУ проинформировал, что оккупанты безуспешно пытались наступать на изюмском направлении и понесли потери.

Теги: автомобили, Харьковская область, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, ранение, российские оккупанты
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