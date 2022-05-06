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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области взяли в плен 11 российских снайперов – СБУ

С начала войны СБУ ликвидировала более 140 диверсионно-разведывательных групп
С начала войны СБУ ликвидировала более 140 диверсионно-разведывательных групп
Фото: Служба безпеки України / Facebook

В ходе спецоперации Службы безопасности Украины в плен были взяты 11 российских снайперов. Об этом 6 мая сообщил в Facebook пресс-центр СБУ.

"Задержанные входили в состав так называемого "115 полка "ДНР", обстреливавшего украинские позиции", – уточнил спикер спецслужбы Артем Дехтяренко.

С начала войны СБУ ликвидировала более 140 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и разоблачила 4 тыс. коллаборантов.

"В Хмельницкой области военная контрразведка СБУ обезвредила вражескую ДРГ, планировавшую диверсии в регионе. В состав группы входили три человека, которые были на связи со своими российскими кураторами. Участники группы снимали на видео ракетные удары оккупантов по стратегически важным объектам", – отметили в релизе.

В Житомирской области был задержан агент спецслужб РФ, собиравший данные о количестве и боеготовности самолетов Вооруженных сил Украины.

"Злоумышленником оказался чиновник одного из оборонных объектов нашего государства. Также установлен военный преступник, командовавший российской группировкой во время силового захвата Запорожской АЭС. Им оказался заместитель начальника главного управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления", – рассказали в СБУ.

В Сумской области правоохранители разоблачили главу одного из городских советов, его заместителя и местного депутата. В период временной оккупации Конотопа они осуществляли материально-техническое обеспечение военных РФ.

В Киевской области задержали двух коллаборантов. По данным следствия, они помогали оккупантам ориентироваться на местности в Бучанском районе, а также участвовали в мародерстве и похищении украинцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/548093110305280/

Контекст:

Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Официально войну в РФ называют "спецоперацией", а также преследуют всех, кто употребляет слово "война" и говорит о мире.

Служба безопасности Украины 4 мая запустила два новых чат-бота в Telegram для сообщений о мародерах и коллаборантах.

Теги: СБУ, Украина, похищение, следствие, диверсия, правоохранители, самолеты, спецслужбы, война России против Украины, спецоперация, чат-бот, Служба безопасности Украины, Артем Дехтяренко
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