СБУ запустила чат-боты для сообщений о мародерах и коллаборантах

На чат-бот "Знайди зрадника!" можно отправлять информацию о предателях и коллаборантах, сотрудничавших с российскими оккупантами, а также об "интернет-агентах, которые "сливают" врагу важную информацию или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков".

"Второй чат-бот "Стоп мародер" предназначен для сбора информации о мародерах, разворовывающих чужое имущество во время войны. Эти данные будут проверены и размещены на созданном СБУ сайте stopmarauder.com.ua. [...] Все собранные данные будут обработаны правоохранительными органами, чтобы привлечь коллаборантов, мародеров и вражеских агентов к ответственности", – проинформировали в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)