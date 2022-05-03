На Волыни волонтер организовал схему незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста для ввоза автомобилей из ЕС – СБУ

"Сотрудники СБУ разоблачили волонтера Нововолынского городского совета на махинациях с электронной системой "Шлях". Злоумышленник был членом волонтерского центра при городском совете и имел доступ к электронной системе. За оплату волонтер вносил данные лиц призывного возраста в реестр, что позволяло им беспрепятственно пересекать государственную границу Украины. Целью такого пересечения границы был импорт автомобилей из стран ЕС в Украину", – говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника во время получения оплаты его незаконных услуг. Всего волонтер успел получить более 30 тыс. грн.
По данным СБУ, у мужчины есть удостоверение адвоката.
Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
4 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизацию. Верховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента.
Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов.
25 февраля в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет – временно ограничили выезд из страны.