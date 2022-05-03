На Волыни волонтер организовал схему незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста для ввоза автомобилей из ЕС – СБУ

За свои "услуги" волонтер успел получить более 30 тыс. грн Фото: Управління СБ України у Волинській області / Facebook

"Сотрудники СБУ разоблачили волонтера Нововолынского городского совета на махинациях с электронной системой "Шлях". Злоумышленник был членом волонтерского центра при городском совете и имел доступ к электронной системе. За оплату волонтер вносил данные лиц призывного возраста в реестр, что позволяло им беспрепятственно пересекать государственную границу Украины. Целью такого пересечения границы был импорт автомобилей из стран ЕС в Украину", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника во время получения оплаты его незаконных услуг. Всего волонтер успел получить более 30 тыс. грн.

По данным СБУ, у мужчины есть удостоверение адвоката.



Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.