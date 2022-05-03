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На Волыни волонтер организовал схему незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста для ввоза автомобилей из ЕС – СБУ

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За свои "услуги" волонтер успел получить более 30 тыс. грн
За свои "услуги" волонтер успел получить более 30 тыс. грн
Фото: Управління СБ України у Волинській області / Facebook

Волонтер Нововолынского городского совета организовал схему нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу для импорта автомобилей из стран Евросоюза в Украину. Об этом 3 мая сообщило в Facebook управление Службы безопасности Украины в Волынской области.

"Сотрудники СБУ разоблачили волонтера Нововолынского городского совета на махинациях с электронной системой "Шлях". Злоумышленник был членом волонтерского центра при городском совете и имел доступ к электронной системе. За оплату волонтер вносил данные лиц призывного возраста в реестр, что позволяло им беспрепятственно пересекать государственную границу Украины. Целью такого пересечения границы был импорт автомобилей из стран ЕС в Украину", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника во время получения оплаты его незаконных услуг. Всего волонтер успел получить более 30 тыс. грн.

По данным СБУ, у мужчины есть удостоверение адвоката.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/ssu.lutsk/posts/367126465458337

Контекст:

4 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизацию. Верховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента.

Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов.

25 февраля в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет – временно ограничили выезд из страны.

Теги: СБУ, Украина, автомобили, граница, призыв, волонтер, правоохранители, автомобиль, мужчины
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