$12 тыс. за пересечение границы. Житель Черновцов наладил незаконную схему

Мужчина находил желающих выехать из страны через мессенджер. Для поиска была создана специальная группа.

"Правоохранители задержали подозреваемого вблизи села Тарашаны Черновицкого района. Он был с двумя мужчинами призывного возраста, которых должен был доставить в Румынию вне пунктов пропуска. Свои услуги оценил в $12 тыс.", – отметили в сообщении.

Фигуранту сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Мера пресечения для него пока не избрана.

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