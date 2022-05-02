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ПРОИСШЕСТВИЯ

$12 тыс. за пересечение границы. Житель Черновцов наладил незаконную схему

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Фигурант за деньги помогал двум мужчинам пересечь границу Румынии
Фигурант за деньги помогал двум мужчинам пересечь границу Румынии
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Житель Черновцов организовал схему пересечения границы Украины для мужчин призывного возраста. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Мужчина находил желающих выехать из страны через мессенджер. Для поиска была создана специальная группа.

"Правоохранители задержали подозреваемого вблизи села Тарашаны Черновицкого района. Он был с двумя мужчинами призывного возраста, которых должен был доставить в Румынию вне пунктов пропуска. Свои услуги оценил в $12 тыс.", – отметили в сообщении.

Фигуранту сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Мера пресечения для него пока не избрана.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизациюВерховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента.

Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов.

25 февраля в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет – временно ограничили выезд из страны.

Теги: Украина, Румыния, Черновцы, граница, правоохранители, подозрение, мессенджер, Офис генпрокурора, мужчины
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