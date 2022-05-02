$12 тыс. за пересечение границы. Житель Черновцов наладил незаконную схему

Мужчина находил желающих выехать из страны через мессенджер. Для поиска была создана специальная группа.
"Правоохранители задержали подозреваемого вблизи села Тарашаны Черновицкого района. Он был с двумя мужчинами призывного возраста, которых должен был доставить в Румынию вне пунктов пропуска. Свои услуги оценил в $12 тыс.", – отметили в сообщении.
Фигуранту сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Мера пресечения для него пока не избрана.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизацию. Верховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента.
Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов.
25 февраля в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет – временно ограничили выезд из страны.