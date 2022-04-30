Россияне обстреляли из минометов пункт пропуска через границу в Черниговской области – ГПСУ

"Сегодня после обеда пограничники зафиксировали обстрел из России территории в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка". Враг произвел около 40 выстрелов из миномета калибра 120 мм", – говорится в сообщении.
В ГПСУ отметили, что пограничные наряды не пострадали в ходе обстрела со стороны агрессора.
"Также в небе над украинской территорией сегодня зафиксированы полеты дронов. Враг вел воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка", – объяснили в ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 апреля российская армия уже обстреливала Черниговскую область в районе Сеньковки. По данным оперативного командования "Север", противник использовал минометы и гранатометы.
27 апреля Госпогранслужба Украины сообщала о минометном обстреле Сумской области с территории России.
29 апреля в ГПСУ уведомили, что в Сумской и Черниговской областях вводят запрет на приближение к государственной границе ближе чем на один километр.
Части Черниговской и Сумской области были оккупированы после масштабного вторжения России 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.