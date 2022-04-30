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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли из минометов пункт пропуска через границу в Черниговской области – ГПСУ

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Украинскую территорию возле границы обстреливали неоднократно
Украинскую территорию возле границы обстреливали неоднократно
Фото: dpsu.gov.ua

30 апреля российские войска обстреляли с территории РФ украинскую территорию в Черниговской области, проинформировала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

"Сегодня после обеда пограничники зафиксировали обстрел из России территории в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка". Враг произвел около 40 выстрелов из миномета калибра 120 мм", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что пограничные наряды не пострадали в ходе обстрела со стороны агрессора.

"Также в небе над украинской территорией сегодня зафиксированы полеты дронов. Враг вел воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка", – объяснили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

28 апреля российская армия уже обстреливала Черниговскую область в районе Сеньковки. По данным оперативного командования "Север", противник использовал минометы и гранатометы.

27 апреля Госпогранслужба Украины сообщала о минометном обстреле Сумской области с территории России.

29 апреля в ГПСУ уведомили, что в Сумской и Черниговской областях вводят запрет на приближение к государственной границе ближе чем на один километр.

Контекст:

Части Черниговской и Сумской области были оккупированы после масштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Теги: Россия, война, граница, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, Черниговская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, миномет
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