Россияне обстреляли из минометов пункт пропуска через границу в Черниговской области – ГПСУ

"Сегодня после обеда пограничники зафиксировали обстрел из России территории в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка". Враг произвел около 40 выстрелов из миномета калибра 120 мм", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что пограничные наряды не пострадали в ходе обстрела со стороны агрессора.

"Также в небе над украинской территорией сегодня зафиксированы полеты дронов. Враг вел воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка", – объяснили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

28 апреля российская армия уже обстреливала Черниговскую область в районе Сеньковки. По данным оперативного командования "Север", противник использовал минометы и гранатометы.

27 апреля Госпогранслужба Украины сообщала о минометном обстреле Сумской области с территории России.

29 апреля в ГПСУ уведомили, что в Сумской и Черниговской областях вводят запрет на приближение к государственной границе ближе чем на один километр.