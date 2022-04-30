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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли жилые дома и больницу в Харькове, ранен один человек – ГСЧС

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В результате обстрела больницы никто не пострадал
В результате обстрела больницы никто не пострадал
Фото: ДСНС України / Facebook

Российские оккупанты обстреляли больницу и жилые дома в Харькове. Об этом 30 апреля сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Сегодня ночью, 30 апреля, враг нанес очередной обстрел по жилым кварталам, больнице и промышленной зоне Немышлянского района Харькова. В результате вражеской атаки горели квартиры двух жилых девятиэтажек", – говорится в сообщении.

Житель одной из квартир был ранен, его госпитализировали.

"Кроме того, получило повреждения здание одного из медучреждений Харькова. В результате обстрела частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа больницы, а также произошел пожар на пятом этаже, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, погибших и пострадавших в здании медучреждения нет", – проинформировали в ГСЧС.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/363710305796865

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram, что за прошлые сутки российские оккупанты совершили три минометных обстрела Харькова.

"Ночью продолжились обстрелы Харькова, в том числе крайних восточных жилых районов Салтовка и Северная Салтовка. Один человек, к сожалению, ранен. За минувшие сутки российские войска совершили по Харькову только три артиллерийских обстрела. Это благодаря нашим Вооруженным силам, имеющим боевые успехи", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков российские войска пытались захватить сразу после масштабного вторжения в Украину 24 февраля. В ходе боев некоторые группы оккупантов попадали в черту города, но были уничтожены силами обороны.

В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".

Сейчас оккупанты обстреливают Харьков из артиллерийского и реактивного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру города. По данным мэра Игоря Терехова, в Харькове в результате обстрелов разрушены более 1900 многоэтажных жилых домов.

По состоянию на 18.00 28 апреля в Харьковской области оккупанты убили 606 мирных жителей, в том числе 26 детей. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, ГСЧС, больница, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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