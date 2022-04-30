Оккупанты ночью обстреляли жилые дома и больницу в Харькове, ранен один человек – ГСЧС

"Сегодня ночью, 30 апреля, враг нанес очередной обстрел по жилым кварталам, больнице и промышленной зоне Немышлянского района Харькова. В результате вражеской атаки горели квартиры двух жилых девятиэтажек", – говорится в сообщении.

Житель одной из квартир был ранен, его госпитализировали.

"Кроме того, получило повреждения здание одного из медучреждений Харькова. В результате обстрела частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа больницы, а также произошел пожар на пятом этаже, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, погибших и пострадавших в здании медучреждения нет", – проинформировали в ГСЧС.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram, что за прошлые сутки российские оккупанты совершили три минометных обстрела Харькова.

"Ночью продолжились обстрелы Харькова, в том числе крайних восточных жилых районов Салтовка и Северная Салтовка. Один человек, к сожалению, ранен. За минувшие сутки российские войска совершили по Харькову только три артиллерийских обстрела. Это благодаря нашим Вооруженным силам, имеющим боевые успехи", – написал он.

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