Контрразведка СБУ задержала боевика, который активно помогал России во время оккупации Крыма

Контрразведчики СБУ задержали подозреваемого после его приезда на материковую часть Украины Фото: ssu.gov.ua

По данным спецслужбы, задержанным оказался бывший житель Ялты, который в феврале 2014 года по идейным убеждениям вступил в так называемую "Ялтинскую роту Народной самообороны Крыма". В частности, он проводил вооруженное патрулирование украинских городов.

"В феврале – марте 2014 года злоумышленник принимал активное участие в противодействии мирным акциям и запугивании патриотически настроенных жителей полуострова. Содействие злоумышленника оккупационной "администрации" на территории АР Крым было высоко оценено военным руководством страны-агрессора: он награжден медалью "За возвращение Крыма" министерства обороны Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ задержали подозреваемого после его приезда на материковую часть Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.