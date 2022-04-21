Украина дополнительно усилила границу с Молдовой в районе непризнанного Приднестровья – Одесская ОВА

Об этом 21 апреля в Facebook сообщил спикер Одесской военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"Много вопросов по Приднестровью. Действительно, с той стороны не видим приготовлений к ведению каких-либо боевых действий. Была определенная демонстрация подобных намерений, такой активности. Сегодня можем говорить о том, что некоторым образом растет вероятность, что личный состав так называемой армии Приднестровья и других силовых структур непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, а на самом деле временно оккупированной территории Молдовы со стороны РФ, – так вот эта угроза с участием ДРГ, конечно, растет", – сказал он в видеообращении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб ВСУ не исключал использование россиянами территории Приднестровья для поддержки наступательной операции в Украине, а также отмечал, что аэродром в Тирасполе готовят к приему самолетов.

11 апреля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты могут осуществить провокацию на территории Приднестровья и обвинить Украину в агрессии в отношении соседней Республики Молдова.

В Госпогранслужбе Украины заявили 13 апреля об усилении мер безопасности на границах с Беларусью и непризнанным Приднестровьем.