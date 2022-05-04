Российский оккупант хотел убивать украинских детей и женщин и "вытравить" всю Украину. Теперь он гуглит статью о разжигании ненависти

Клименко 29 апреля был героем перехватов украинской спецслужбы. В разговоре с матерью он говорил, что "нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть".

После обнародования этого разговора оккупант заволновался и стал расспрашивать у знакомых о том, что именно опубликовала СБУ:

– Привет, Полин! Глянь, пожалуйста, что там на меня СБУ в YouTube выложила.

– Запись звонка с твоей матерью, в котором ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты ...блан и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, твои данные.

При этом россиянин заявил собеседнице, что "от своих слов не откажется".

Также СБУ опубликовала переписку оккупанта с его другом, который в жестких выражениях пытался донести ему, что "служба – это не шутка".

"Я же тебе говорил думать, что и кому писать и говорить. Вот и сейчас на какой х...й ты написал! Вань, я тебе давным-давно говорил, что служба в армии это не шутка", – говорит он военному.

Оккупанта в свою очередь интересуется, какое наказание дают по ст. 282 Уголовного кодекса РФ (разжигание ненависти). Максимальный срок по статье – шесть лет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)