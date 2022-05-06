ГБР разоблачило летчика-диверсанта, который приехал в Украину перед вторжением РФ

"Российский военный летчик в последние годы регулярно навещал близких родственников в Запорожье. 8 февраля он въехал в Украину и остался. После начала российской агрессии летчик начал скрываться, а его мать рассказывала всем, что больше года не видела сына. Он представлялся пенсионером гражданской авиации, хотя сотрудники ГБР получили бесспорные доказательства его принадлежности к российской армии", – отметили в сообщении.

Правоохранители считают, что мужчина приехал в Украину, чтобы заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью и корректировать огонь оккупантов по объектам Вооруженных сил Украины и территориальной обороны. Также он мог передавать данные о перемещении ВСУ и расположении блокпостов.

"После завершения всех юридических процедур он будет передан в СБУ", – добавили в релизе.

Фото: dbr.gov.ua

Война России против Украины. Главное (обновляется)