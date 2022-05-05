В Харькове задержали полицейского, который передал оккупантам фото зданий СБУ и Нацполиции

"Оперуполномоченный подразделения визуального наблюдения, имеющий звание майора полиции, был привлечен к сбору разведданных в день начала вооруженной агрессии РФ. Через его родственника, пенсионера ОМОН из Белгорода, сотрудники ФСБ давали ему задачу фиксировать на фото военные и гражданские объекты в Харькове и перемещение подразделений Вооруженных сил Украины по территории Харьковской области", – отметили в сообщении.

По данным правоохранителей, фигурант передал оккупантам через Telegram фото зданий управления СБУ в Харькове, ГУ Национальной полиции, одного из торгово-развлекательных центров, СТО, где ремонтировалась техника военнослужащих, а также снимки военной техники на территории Харькова и области.

"По области злоумышленник передвигался на служебном автомобиле со спецталоном, что позволяло ему избегать осмотра на блокпостах. Полицейский был задержан сотрудниками СБУ на одном из блокпостов возле Харькова. При осмотре его автомобиля обнаружены три предмета, похожие на гранаты РГО и Ф-1, и запалы от гранат", – уточнили в релизе.

Правоохранители пока не дали правовую квалификацию действиям сотрудника полиции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)