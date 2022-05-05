СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор"

Имени задержанного соратника Медведчука (украинские правоохранители подозревают его в госизмене) в СБУ не назвали Фото: depositphotos.com

Об этом пресс-центр СБУ сообщил в Facebook 5 мая.

"По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами. Злоумышленник разработал концепцию "народного самодержавства", которая предусматривала насильственный захват власти, уничтожение финансово-экономической системы и изменение государственной границы", – сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Эти идеи, по словам Дехтяренко, продвигали через сеть общественных организаций.

"Установлено также, что в 2014 году злоумышленник обращался к администрации президента РФ относительно личного приема, чтобы "доложить" о подготовке подрывной деятельности в Украине", – добавил он.

У соратника Медведчука провели обыски, во время которых, как сообщил Дехтяренко, нашли:

документацию и печати общественных организаций;

запретную символику;

письмо из администрации президента РФ о полученном обращении;

компьютерную технику, средства связи и черновые записи с доказательствами преступных действий.

Имени задержанного не называют. Также не сообщается, когда именно его задержали – Дехтяренко сказал, что это одна из недавних операций спецслужбы, не конкретизируя временные рамки.