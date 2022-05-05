СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор"

Об этом пресс-центр СБУ сообщил в Facebook 5 мая.
"По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами. Злоумышленник разработал концепцию "народного самодержавства", которая предусматривала насильственный захват власти, уничтожение финансово-экономической системы и изменение государственной границы", – сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
Эти идеи, по словам Дехтяренко, продвигали через сеть общественных организаций.
"Установлено также, что в 2014 году злоумышленник обращался к администрации президента РФ относительно личного приема, чтобы "доложить" о подготовке подрывной деятельности в Украине", – добавил он.
У соратника Медведчука провели обыски, во время которых, как сообщил Дехтяренко, нашли:
Имени задержанного не называют. Также не сообщается, когда именно его задержали – Дехтяренко сказал, что это одна из недавних операций спецслужбы, не конкретизируя временные рамки.
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.
27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".
Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.
16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.