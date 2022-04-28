У домработницы Медведчука при обыске нашли и изъяли $467 тыс. и €84 тыс. – Венедиктова

"Жила-была обычная женщина, и работала она домработницей. Глобально ничего особенного. В ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) у домработницы провели санкционированный судом обыск и изъяли $467 тыс. и €84 тыс. И опять-таки, вы скажете, что рано бить в колокола – а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопила, продала что-то, это же жизнь. Да, она такая: корыстная, удачливая, продуманная, современная домработница Медведчука", – написала генпрокурор.

Имени женщины она не сообщила.

В комментариях к посту журналист Михаил Ткач обратил внимание, что у этой женщины не нашли "ни одного рубля".

"Будем искать дальше", – отреагировала Венедиктова.