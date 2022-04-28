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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У домработницы Медведчука при обыске нашли и изъяли $467 тыс. и €84 тыс. – Венедиктова

Венедиктова: Будем искать дальше
Венедиктова: Будем искать дальше
Фото: Ирина Венедиктова / Facebook

У домработницы народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука при обыске нашли и изъяли $467 тыс. и €84 тыс. Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Facebook.

"Жила-была обычная женщина, и работала она домработницей. Глобально ничего особенного. В ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) у домработницы провели санкционированный судом обыск и изъяли $467 тыс. и €84 тыс. И опять-таки, вы скажете, что рано бить в колокола – а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопила, продала что-то, это же жизнь. Да, она такая: корыстная, удачливая, продуманная, современная домработница Медведчука", – написала генпрокурор.

Имени женщины она не сообщила.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5421271441219080

В комментариях к посту журналист Михаил Ткач обратил внимание, что у этой женщины не нашли "ни одного рубля".

"Будем искать дальше", – отреагировала Венедиктова.

Cкриншот: Ирина Венедиктова / Facebook
Скриншот: Ирина Венедиктова / Facebook

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Медведчук, обыск, деньги, женщины, уголовное производство, Михаил Ткач, Ирина Венедиктова
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