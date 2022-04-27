ГБР пришло с обысками к братьям Медведчука и Козака

Обыски проходят в домах братьев нардепов и гражданской жены Козака, а также по адресам регистрации компаний, фигурирующих в уголовном производстве Фото: dbr.gov.ua

"Сотрудники Территориального управления ГБР Львова проводят обыски у родственников народного депутата Украины Виктора Медведчука и экс-нардепа Тараса Козака. Во Львове и области следственные действия осуществляются в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Козака, а также брату Виктора Медведчука – Сергею", – говорится в сообщении.

Обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 Уголовного кодекса Украины).

"Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства о незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области. Целью следствия является установление незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука, Тараса Козака и их родственников, его дальнейший арест, а также документирование причастности данных субъектов к финансированию вооруженной агрессии России в отношении Украины", – подчеркнули в Бюро.

В ГБР отметили, что во время обыска в одной из квартир, принадлежащей супруге Козака, следователи изъяли более $108 тыс., €8,5 тыс., 18,6 тыс. российских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты.

По информации Bihus.info, уголовное производство касается возможной незаконной добычи песка на двух карьерах во Львовские области – в селе Родатичи Городокского района и селе Великополе Яворовского района. В этих селах проводит добычу компания "Керамбуд", конечными бенефициарами которой являются родные братья политиков – Сергей Медведчук (вылетел из Украины в январе) и Богдан Козак (местонахождение неизвестно).

Как сообщает Bihus.info со ссылкой на источники в ГБР, по мнению следствия, Сергей Медведчук не автономно вел якобы свой бизнес – Виктор Медведчук записал на него компании, потому что сам как народный депутат не имел права управлять бизнесом.

Уголовное производство связано с тем, что "Керамбуд" без аукциона получило в 2004 году спецразрешение на пользование недрами. Несмотря на то что впоследствии суд признал это спецразрешение недействительным, предприятие продолжало функционировать.

Обыски проходят в домах братьев нардепов и гражданской жены Козака, а также по адресам регистрации компаний, фигурирующих в производстве во Львовской области.

"На брата Медведчука и брата Козака в свое время записали много разного бизнеса с огромной палитрой деятельности – строительство, производство кирпича, черепицы, бетонных растворов, добыча песка, гравия и глины. На "матрешке" из их юридических лиц по состоянию на прошлый год было более 40 тыс. м² недвижимости, с десяток гектаров земли в собственности, более 40 га – в аренде, два десятка грузовых автомобилей и ряд легковых", – отметили в Bihus.info со ссылкой на свое расследование по поводу семейного бизнеса Козаков.