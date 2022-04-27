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ГБР пришло с обысками к братьям Медведчука и Козака

Обыски проходят в домах братьев нардепов и гражданской жены Козака, а также по адресам регистрации компаний, фигурирующих в уголовном производстве
Обыски проходят в домах братьев нардепов и гражданской жены Козака, а также по адресам регистрации компаний, фигурирующих в уголовном производстве
Фото: dbr.gov.ua

Во Львове и Львовской области сотрудники Государственного бюро расследований 27 апреля проводят обыски у родственников народного депутата Виктора Медведчука и экс-нардепа Тараса Козака. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Сотрудники Территориального управления ГБР Львова проводят обыски у родственников народного депутата Украины Виктора Медведчука и экс-нардепа Тараса Козака. Во Львове и области следственные действия осуществляются в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Козака, а также брату Виктора Медведчука – Сергею", – говорится в сообщении.

Обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 Уголовного кодекса Украины).

"Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства о незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области. Целью следствия является установление незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука, Тараса Козака и их родственников, его дальнейший арест, а также документирование причастности данных субъектов к финансированию вооруженной агрессии России в отношении Украины", – подчеркнули в Бюро.

В ГБР отметили, что во время обыска в одной из квартир, принадлежащей супруге Козака, следователи изъяли более $108 тыс., €8,5 тыс., 18,6 тыс. российских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты.

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По информации Bihus.info, уголовное производство касается возможной незаконной добычи песка на двух карьерах во Львовские области – в селе Родатичи Городокского района и селе Великополе Яворовского района. В этих селах проводит добычу компания "Керамбуд", конечными бенефициарами которой являются родные братья политиков – Сергей Медведчук (вылетел из Украины в январе) и Богдан Козак (местонахождение неизвестно). 

Как сообщает Bihus.info со ссылкой на источники в ГБР, по мнению следствия, Сергей Медведчук не автономно вел якобы свой бизнес – Виктор Медведчук записал на него компании, потому что сам как народный депутат не имел права управлять бизнесом.

Уголовное производство связано с тем, что "Керамбуд" без аукциона получило в 2004 году спецразрешение на пользование недрами. Несмотря на то что впоследствии суд признал это спецразрешение недействительным, предприятие продолжало функционировать.

Обыски проходят в домах братьев нардепов и гражданской жены Козака, а также по адресам регистрации компаний, фигурирующих в производстве во Львовской области.

"На брата Медведчука и брата Козака в свое время записали много разного бизнеса с огромной палитрой деятельности – строительство, производство кирпича, черепицы, бетонных растворов, добыча песка, гравия и глины. На "матрешке" из их юридических лиц по состоянию на прошлый год было более 40 тыс. м² недвижимости, с десяток гектаров земли в собственности, более 40 га – в аренде, два десятка грузовых автомобилей и ряд легковых", – отметили в Bihus.info со ссылкой на свое расследование по поводу семейного бизнеса Козаков.  

Контекст:

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Козака, его коллеги по фракции Виктора Медведчука и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрение Козаку не вручали лично – он, по данным СБУ, уехал из Украины. 20 мая СБУ объявила Козака в розыск, Печерский районный суд Киева разрешил его задержание.

Журналисты программы "Схемы" сообщали, что Козак 24 февраля улетел из Украины на самолете белорусского бизнесмена. Своим самолетом нардеп пользоваться не мог из-за санкций. Самолет сперва прибыл в Минск, а затем – в Москву.

Глава СБУ Иван Баканов 11 мая сообщал, что Козака нет в Украине. Медведчук заявлял, что он находится в Беларуси на лечении, но в аппарате Верховной Рады сообщили: он не брал больничный или отпуск

Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года. 27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста

Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. 16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

Теги: Виктор Медведчук, недвижимость, обыск, лицензия, расследование, Государственное бюро расследований, добыча песка, Тарас Козак, уголовное производство, обыски, имущество, Сергей Медведчук, ГБР, песок
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