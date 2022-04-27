В Раду внесли проект постановления об утрате мандатов четырьмя нардепами. В их числе Медведчук и Рабинович

Проект постановления, инициированный рядом нардепов из разных фракций, внес депутат от "Слуги народа" Олег Дунда.

"В связи с проведением антиукраинской деятельности, что является нарушением присяги народного депутата Украины, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Вадим Рабинович, Александр Качный теряют мандат народного депутата Украины", – говорится в проекте постановления.

Все эти нардепы – представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" (фракция этой партии была второй по численности в Верховной Раде, после начала полномасштабного вторжения деятельность и партии, и фракции в Украине приостановили).

В пояснительной записке в проекту постановления напоминают, что Медведчуку и Козаку уже сообщили о подозрении в госизмене. Медведчук сейчас находится под арестом.

"Медведчук, Козак, Рабинович, Качный на протяжении всей политической карьеры не скрывали своей пророссийской позиции, и все их действия были направлены против суверенитета и независимости Украины, что является грубым нарушением присяги народного депутата Украина. Проектом предлагается признать факт утраты депутатского мандата некоторыми народными депутатами Украины, ведущими активную антиукраинскую деятельность", – сказано в документе.