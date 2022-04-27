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В Раду внесли проект постановления об утрате мандатов четырьмя нардепами. В их числе Медведчук и Рабинович

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Медведчук находится под арестом
Медведчук находится под арестом
Фото: ЕРА

В Верховную Раду внесли проект постановления №7323 об утрате мандатов четырьмя народными депутатами.

Проект постановления, инициированный рядом нардепов из разных фракций, внес депутат от "Слуги народа" Олег Дунда.

"В связи с проведением антиукраинской деятельности, что является нарушением присяги народного депутата Украины, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Вадим Рабинович, Александр Качный теряют мандат народного депутата Украины", – говорится в проекте постановления.

Все эти нардепы – представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" (фракция этой партии была второй по численности в Верховной Раде, после начала полномасштабного вторжения деятельность и партии, и фракции в Украине приостановили).

В пояснительной записке в проекту постановления напоминают, что Медведчуку и Козаку уже сообщили о подозрении в госизмене. Медведчук сейчас находится под арестом.

"Медведчук, Козак, Рабинович, Качный на протяжении всей политической карьеры не скрывали своей пророссийской позиции, и все их действия были направлены против суверенитета и независимости Украины, что является грубым нарушением присяги народного депутата Украина. Проектом предлагается признать факт утраты депутатского мандата некоторыми народными депутатами Украины, ведущими активную антиукраинскую деятельность", – сказано в документе.

Контекст:

Рада уже лишила мандата народного депутата другого представителя ОПЗЖ – Илью Киву, который просит "убежище" и гражданство РФ. Кива, как говорил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, сам подал заявление о сложении полномочий депутата.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко говорил 23 апреля, что Рада не может лишить Медведчука мандата до приговора суда, но о формулировке, предполагающей признание утраты нардепом его полномочий из-за нарушения присяги, тогда речь не шла. Он предполагал, что Медведчук, как и Кива, сам подаст соответствующее заявление.

21 апреля стало известно, что 25 нардепов от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Ее возглавил Юрий Бойко. Рабиновича, Медведчука и Козака в списке членов группы, который публиковали в СМИ, нет. Качный в нем есть.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, присяга, мандат, Тарас Козак, ОПЗЖ, Александр Качный, Олег Дунда, нарушение, нардеп
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