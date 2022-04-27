В Раду внесли проект постановления об утрате мандатов четырьмя нардепами. В их числе Медведчук и Рабинович

Проект постановления, инициированный рядом нардепов из разных фракций, внес депутат от "Слуги народа" Олег Дунда.
"В связи с проведением антиукраинской деятельности, что является нарушением присяги народного депутата Украины, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Вадим Рабинович, Александр Качный теряют мандат народного депутата Украины", – говорится в проекте постановления.
Все эти нардепы – представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" (фракция этой партии была второй по численности в Верховной Раде, после начала полномасштабного вторжения деятельность и партии, и фракции в Украине приостановили).
В пояснительной записке в проекту постановления напоминают, что Медведчуку и Козаку уже сообщили о подозрении в госизмене. Медведчук сейчас находится под арестом.
"Медведчук, Козак, Рабинович, Качный на протяжении всей политической карьеры не скрывали своей пророссийской позиции, и все их действия были направлены против суверенитета и независимости Украины, что является грубым нарушением присяги народного депутата Украина. Проектом предлагается признать факт утраты депутатского мандата некоторыми народными депутатами Украины, ведущими активную антиукраинскую деятельность", – сказано в документе.
Рада уже лишила мандата народного депутата другого представителя ОПЗЖ – Илью Киву, который просит "убежище" и гражданство РФ. Кива, как говорил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, сам подал заявление о сложении полномочий депутата.
Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко говорил 23 апреля, что Рада не может лишить Медведчука мандата до приговора суда, но о формулировке, предполагающей признание утраты нардепом его полномочий из-за нарушения присяги, тогда речь не шла. Он предполагал, что Медведчук, как и Кива, сам подаст соответствующее заявление.
21 апреля стало известно, что 25 нардепов от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Ее возглавил Юрий Бойко. Рабиновича, Медведчука и Козака в списке членов группы, который публиковали в СМИ, нет. Качный в нем есть.