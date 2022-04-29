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Арестованную яхту Медведчука, скорее всего, продадут на аукционе – АРМА

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СМИ писали, что ориентировочная стоимость яхты $200 млн
СМИ писали, что ориентировочная стоимость яхты – $200 млн
Фото: radiosvoboda.org

Яхту Royal Romance нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, скорее всего, продадут на аукционе. Об этом в Национальном агентстве по розыску и управлению активами (АРМА) сообщили журналистам программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода") 28 апреля.

В апреле 2022 года Лычаковский районный суд Львова арестовал имущество Медведчука и его супруги Оксаны Марченко и передал яхту Royal Romance в управление АРМА. 

"После ареста яхты Офис генпрокурора обратился в АРМА по поводу разработки дорожной карты управления этим объектом. В настоящее время прокуратура расследует дело Медведчука, в то время как АРМА обеспечивает наиболее эффективный способ управления арестованными активами по этому делу. В дальнейшем АРМА, вероятнее всего, обеспечит реализацию яхты на открытых торгах с обращением вырученных средств в пользу государства", – сказал "Схемам" руководитель отдела коммуникации АРМА Николай Бульдович.

По данным Bihus.info на июнь 2020 года, ориентировочная стоимость яхты – $200 млн. Согласно информации на специализированном сайте MarineTraffic, длина яхты Royal Romance – более 93 м, ширина – 15 м. Она была построена в 2015 году.

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Медведчук, аукцион, яхта, имущество, АРМА
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