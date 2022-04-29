Арестованную яхту Медведчука, скорее всего, продадут на аукционе – АРМА

В апреле 2022 года Лычаковский районный суд Львова арестовал имущество Медведчука и его супруги Оксаны Марченко и передал яхту Royal Romance в управление АРМА.

"После ареста яхты Офис генпрокурора обратился в АРМА по поводу разработки дорожной карты управления этим объектом. В настоящее время прокуратура расследует дело Медведчука, в то время как АРМА обеспечивает наиболее эффективный способ управления арестованными активами по этому делу. В дальнейшем АРМА, вероятнее всего, обеспечит реализацию яхты на открытых торгах с обращением вырученных средств в пользу государства", – сказал "Схемам" руководитель отдела коммуникации АРМА Николай Бульдович.

По данным Bihus.info на июнь 2020 года, ориентировочная стоимость яхты – $200 млн. Согласно информации на специализированном сайте MarineTraffic, длина яхты Royal Romance – более 93 м, ширина – 15 м. Она была построена в 2015 году.