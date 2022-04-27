ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев рассказал, как Путин просил Березовского и Абрамовича купить ему яхту

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Пугачев рассказал, что был первым человеком, которого Путин попросил подарить яхту
Пугачев рассказал, что был первым человеком, которого Путин попросил подарить яхту
Фото: EPA

Живущий во Франции российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что хорошо знает российского миллиардера Романа Абрамовича.

"Он работал топ-менеджером у [российского олигарха Бориса] Березовского. Достаточно креативный. Каждый бизнес работает по своим законам в России. Абрамович очень быстро адаптировался. Вышвырнул Березовского, и все это произошло. И яхты он эти дарил – я помню, как это все было", – отметил бывший друг Путина.

Он добавил, что был первым человеком, которого Путин попросил подарить ему яхту.

"Говорит: "Купить мне, но как бы на тебя [оформить]. А я ее поставлю в Сочи и буду там зависать. Я говорю: "Как ты думаешь, мы где живем? Как только яхта туда двинется, все утюги об этом сразу заговорят. Какая цель?" Говорю: "Давай мы тебе построим". Я ему построил в своем центре корабль "Россия", он принадлежит ФСО. Там и бассейн, и сауна, там все дела. Я в первый раз организовал встречу на этой "России" с [считающим себя президентом Беларуси Александром] Лукашенко", – рассказал Пугачев.

По его словам, это была брежневская яхта, начинку которой сделали в Финляндии. Пугачев подчеркнул, что Путин не хотел, чтобы яхта принадлежала ФСО.

"Хотелось, чтобы принадлежало офшору "Рога и копыта" и он мог бы сказать: "Это мое". Я ему говорю: "Так не бывает, президент не может этого, это шутка..." А потом я слышу: Он – Абрамовичу, Абрамович сказал Березовскому. Я встречался с Березовским в Лондоне, и он мне сказал: "Слушай, тут Абрамович приезжал. Ты можешь поверить, что Путин попросил Абрамовича, чтобы он передал мне, чтобы я купил яхту Путину? Такое может быть?" – рассказал Пугачев.

Он сообщил, что  Березовский купил Путину "парочку яхт". Бизнесмен, по словам Пугачева, надеялся на то, что Путин разрешит ему вернуться в Россию.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Абрамович – один из самых богатых россиян. Журнал Forbes оценивает состояние предпринимателя в 2021 году в $14,5 млрд. Он занимает 12-е место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России".

С 2000 года Березовский был политическим оппонентом Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.

Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей.

В 2018 году старшая дочь Березовского Елизавета заявила, что ее отца могли отравить, чтобы всем окружающим казалось, будто он находится в депрессии, и убить с имитацией самоубийства.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Борис Березовский, Лондон, Алеся Бацман, яхта, Сергей Пугачев, Роман Абрамович
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах
Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта
Британская группа The Tiger Lillies показала карикатуру на россиян, поддерживающих нападение РФ на Украину
Британская группа The Tiger Lillies показала карикатуру на россиян, поддерживающих нападение РФ на Украину
  "Чувствую себя любимой женщиной". Астафьева рассказала о новых отношениях
  "Чувствую себя любимой женщиной". Астафьева рассказала о новых отношениях
  "Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком
  "Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком
"Вся Россия в одном видео". Дурнев показал, как россиянка делала пепси-колу из варенья, а получила "х...йню"
"Вся Россия в одном видео". Дурнев показал, как россиянка делала пепси-колу из варенья, а получила "х...йню"
"Совсем не подходит, нужно от него уйти". 63-летняя Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом – СМИ
"Совсем не подходит, нужно от него уйти". 63-летняя Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом – СМИ
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым
  Астафьева стала телеведущей
  Астафьева стала телеведущей
Мишина: Когда мне пишут, что многие россияне не виноваты, хочется их запереть в подвалах Мариуполя, и пусть гниют
Мишина: Когда мне пишут, что многие россияне не виноваты, хочется их запереть в подвалах Мариуполя, и пусть гниют
Семья Осборна примет в своем доме беженцев из Украины
Семья Осборна примет в своем доме беженцев из Украины
"...баный стыд. Упоминает войну и рекламирует вибратор". Цимбалюк раскритиковал украинского блогера
"...баный стыд. Упоминает войну и рекламирует вибратор". Цимбалюк раскритиковал украинского блогера
  Tarabarova о жизни в Ивано-Франковске: Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело. Женщины сходят с ума. Много семей распадается
  Tarabarova о жизни в Ивано-Франковске: Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело. Женщины сходят с ума. Много семей распадается
Огневич выразила свою позицию о замалчивании войны Тодоренко
Огневич выразила свою позицию о замалчивании войны Тодоренко
"Одна из любимых девичьих игр моего детства". Ребрик показала, как можно развлечь ребенка с помощью обычных ниток
"Одна из любимых девичьих игр моего детства". Ребрик показала, как можно развлечь ребенка с помощью обычных ниток
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (409330)
2
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (40075)
3
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (31336)
4
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (26075)
5
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (21920)
6
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (21023)
7
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это? (17862)
8
"Это безопаснее для него". Жена Макаревича рассказала, будет ли у их сына российское гражданство (17331)
 
 
 
 