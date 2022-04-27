Пугачев рассказал, как Путин просил Березовского и Абрамовича купить ему яхту

"Он работал топ-менеджером у [российского олигарха Бориса] Березовского. Достаточно креативный. Каждый бизнес работает по своим законам в России. Абрамович очень быстро адаптировался. Вышвырнул Березовского, и все это произошло. И яхты он эти дарил – я помню, как это все было", – отметил бывший друг Путина.
Он добавил, что был первым человеком, которого Путин попросил подарить ему яхту.
"Говорит: "Купить мне, но как бы на тебя [оформить]. А я ее поставлю в Сочи и буду там зависать. Я говорю: "Как ты думаешь, мы где живем? Как только яхта туда двинется, все утюги об этом сразу заговорят. Какая цель?" Говорю: "Давай мы тебе построим". Я ему построил в своем центре корабль "Россия", он принадлежит ФСО. Там и бассейн, и сауна, там все дела. Я в первый раз организовал встречу на этой "России" с [считающим себя президентом Беларуси Александром] Лукашенко", – рассказал Пугачев.
По его словам, это была брежневская яхта, начинку которой сделали в Финляндии. Пугачев подчеркнул, что Путин не хотел, чтобы яхта принадлежала ФСО.
"Хотелось, чтобы принадлежало офшору "Рога и копыта" и он мог бы сказать: "Это мое". Я ему говорю: "Так не бывает, президент не может этого, это шутка..." А потом я слышу: Он – Абрамовичу, Абрамович сказал Березовскому. Я встречался с Березовским в Лондоне, и он мне сказал: "Слушай, тут Абрамович приезжал. Ты можешь поверить, что Путин попросил Абрамовича, чтобы он передал мне, чтобы я купил яхту Путину? Такое может быть?" – рассказал Пугачев.
Он сообщил, что Березовский купил Путину "парочку яхт". Бизнесмен, по словам Пугачева, надеялся на то, что Путин разрешит ему вернуться в Россию.
Абрамович – один из самых богатых россиян. Журнал Forbes оценивает состояние предпринимателя в 2021 году в $14,5 млрд. Он занимает 12-е место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России".
С 2000 года Березовский был политическим оппонентом Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.
Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей.
В 2018 году старшая дочь Березовского Елизавета заявила, что ее отца могли отравить, чтобы всем окружающим казалось, будто он находится в депрессии, и убить с имитацией самоубийства.