Пугачев рассказал, как Путин просил Березовского и Абрамовича купить ему яхту

"Он работал топ-менеджером у [российского олигарха Бориса] Березовского. Достаточно креативный. Каждый бизнес работает по своим законам в России. Абрамович очень быстро адаптировался. Вышвырнул Березовского, и все это произошло. И яхты он эти дарил – я помню, как это все было", – отметил бывший друг Путина.

Он добавил, что был первым человеком, которого Путин попросил подарить ему яхту.

"Говорит: "Купить мне, но как бы на тебя [оформить]. А я ее поставлю в Сочи и буду там зависать. Я говорю: "Как ты думаешь, мы где живем? Как только яхта туда двинется, все утюги об этом сразу заговорят. Какая цель?" Говорю: "Давай мы тебе построим". Я ему построил в своем центре корабль "Россия", он принадлежит ФСО. Там и бассейн, и сауна, там все дела. Я в первый раз организовал встречу на этой "России" с [считающим себя президентом Беларуси Александром] Лукашенко", – рассказал Пугачев.

По его словам, это была брежневская яхта, начинку которой сделали в Финляндии. Пугачев подчеркнул, что Путин не хотел, чтобы яхта принадлежала ФСО.

"Хотелось, чтобы принадлежало офшору "Рога и копыта" и он мог бы сказать: "Это мое". Я ему говорю: "Так не бывает, президент не может этого, это шутка..." А потом я слышу: Он – Абрамовичу, Абрамович сказал Березовскому. Я встречался с Березовским в Лондоне, и он мне сказал: "Слушай, тут Абрамович приезжал. Ты можешь поверить, что Путин попросил Абрамовича, чтобы он передал мне, чтобы я купил яхту Путину? Такое может быть?" – рассказал Пугачев.

Он сообщил, что Березовский купил Путину "парочку яхт". Бизнесмен, по словам Пугачева, надеялся на то, что Путин разрешит ему вернуться в Россию.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube