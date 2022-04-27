Пугачев: Путин мне рассказал, что у Шойгу на даче были шаманы, и сказал: "Слава богу, что ты в его гараже не был". Может, там какие-то жертвы приносили

Бизнесмен сказал, что об этом ему в одном из разговоров рассказывал Путин.
"Он мне рассказывал, что у Шойгу какие-то шаманы на даче были и заклинатели", – вспомнил Пугачев.
Журналистка уточнила, чем занимались эти люди.
"Я не знаю. Каждый увлекается, чем хочет, – ответил бизнесмен. – Он говорил: "Мы приехали, там какие-то шаманы, они предсказывают будущее".
Пугачев сказал, что не знает, верит ли в это сам Путин.
"Он говорил: "Слушай, он страшный человек. Ты у него в гараже был?" Я ответил: "Нет. А что в гараже?" – "Ну слава богу, что ты там не был". Я уж не знаю, что там в гараже было. Может, там какие-то жертвы приносили. Но он говорил: "Мы просто в ужасе. Зачем я туда поехал?" – пересказал свой разговор с Путиным Пугачев.
Бизнесмен отметил, что Путин всегда настороженно относился к Шойгу и боялся его, поскольку в начале 2000-х, когда Путин пришел к власти в РФ, у Шойгу были "колоссальные рейтинги". Он был очень узнаваемым политиком и по популярности уступал только Путину.
Шойгу в 1991–1994 годах был председателем Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994 году комитет был преобразован в министерство, Шойгу остался им руководить и занимал должность министра до 2012 года. В 2012 году он полгода был губернатором Московской области, а с ноября 2012 года занимает должность министра обороны РФ.
О том, что Шойгу верит в шаманов, в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман намекал и бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец. Об этом в эфире "Украина 24" также рассказывал живущий в Украине российский журналист Иван Яковина. По его информации, Путин и Шойгу время от времени ездят в Сибирь "не просто отдыхать, а они там совершают всякие шаманские обряды". "После истории с якутским шаманом Александром Габышевым, в которого Путин сильно поверил, а также под влиянием тувинца Шойгу Путин стал верить в это оккультное течение и стал регулярно проводить соответствующие обряды. Для этой цели в безлюдном месте в Сибири на берегу реки Хемчик даже построили специальное капище в виде золотой юрты", – рассказал он.