Путина уничтожат через 15 минут в Кремле, Шойгу у шаманов в тайге. Интервью Бацман со Швецом. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Интервью записали вечером 28 марта по видеосвязи, беседа длилась более 40 минут.

Швец говорил о психическом состоянии главы Кремля, о настроениях среди российских олигархов, которые попали под санкции, о состоянии здоровья министра обороны РФ Сергея Шойгу, не появлявшегося на публике несколько недель, а также оценил готовность Путина применить ядерное оружие против Украины и спрогнозировал реакцию США на такое решение.

"Я не думал, что он нападет на Украину. Потому что я просчитывал, к чему это может привести для него лично. Это был верх идиотизма, это безумие. И он пошел на это безумие. Поэтому с точки зрения интеллекта прогнозировать, применит он [ядерное] оружие или нет – это, наверное, дело не то что совсем безнадежное, но неблагодарное. Я надеюсь на одно: у него развит животный инстинкт. [...] Я считаю: что бы ни было у него в голове, но этот инстинкт животного, который обязан в нем быть, не даст ему возможность нажать на красную кнопку", – сказал он, высказав надежду, что Путин "не посмеет" принять решение о применении ядерного оружия.

"Вы посмотрите, он ведь трус отчаянный. Что бы он ни строил из себя при помощи СМИ – такого мачо-мена и так далее. Посмотрите на это бункерное создание, которое до сих пор сидит от ближайших соратников на расстоянии 7–10 метров. То есть он панически боится за свою жизнь", – добавил Швец.

Швец родился в 1952 году в Харькове. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас – Российский университет дружбы народов) в области международного права, а также Краснознаменный институт КГБ СССР имени Андропова, где учился вместе с Путиным.

В 1980-х, в разгар холодной войны, был разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР. В 1990-м Швец уволился со службы, спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

Более 20 лет возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний.