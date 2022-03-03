Экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Швец: Русский народ будет загнан под шконку его правителем

"Через два дня (интервью записали этой ночью, речь идет о 4 марта. – "ГОРДОН") должна состояться сессия парламента, где они должны объявить военное положение. Вот и все. Первый пункт в этом решении будет – никаких демонстраций, никаких даже пикетов под угрозой страшнейших уголовный преступлений. Вот для чего это делается. Зачищается также пространство в СМИ. Народ загоняют... Прекрасная фраза Маркса: "Не может быть свободным народ, который угнетает другие народы". Вот сюда подставить: не может быть свободным народ, который осуществляет агрессию или завоевывает другие народы. Вот и получается, что русский народ будет загнан под шконку. Его правителем, одним- единственным", – заявил Швец.
Среди людей, которые окажутся в таком положении, будут в том числе российские олигархи и богатые люди, считает Швец.
"Потому что вчера Байден сказал: найдем всех и заберем у вас все, что есть за пределами России. Все, Абрамович уже все продает. Четыре крупнейшие яхты обнаружили в районе Мальдив. Все, идет охота на волков. Я бы сказал: не на волков – на шакалов, которые 20 лет питались отбросами с барского стола и покрылись жирком. Теперь все", – сказал он.
О вероятном введении военного положения в РФ заявляли представители украинской власти.
"Это данные нашей разведки, что с 4 марта РФ хочет ввести военное положение в своей стране. Я хочу посмотреть, как на это будут реагировать Москва, Санкт-Петербург, другие города, где больше интеллигенции, понимающей, что происходит вообще на территории РФ", – сказал секретарь СНБО Алексей Данилов 2 марта.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.