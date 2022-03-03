Экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Швец: Русский народ будет загнан под шконку его правителем

Швец: Не может быть свободным народ, который осуществляет агрессию или завоевывает другие народы. Вот и получается, русский народ будет загнан под шконку Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Через два дня (интервью записали этой ночью, речь идет о 4 марта. – "ГОРДОН") должна состояться сессия парламента, где они должны объявить военное положение. Вот и все. Первый пункт в этом решении будет – никаких демонстраций, никаких даже пикетов под угрозой страшнейших уголовный преступлений. Вот для чего это делается. Зачищается также пространство в СМИ. Народ загоняют... Прекрасная фраза Маркса: "Не может быть свободным народ, который угнетает другие народы". Вот сюда подставить: не может быть свободным народ, который осуществляет агрессию или завоевывает другие народы. Вот и получается, что русский народ будет загнан под шконку. Его правителем, одним- единственным", – заявил Швец.

Среди людей, которые окажутся в таком положении, будут в том числе российские олигархи и богатые люди, считает Швец.

"Потому что вчера Байден сказал: найдем всех и заберем у вас все, что есть за пределами России. Все, Абрамович уже все продает. Четыре крупнейшие яхты обнаружили в районе Мальдив. Все, идет охота на волков. Я бы сказал: не на волков – на шакалов, которые 20 лет питались отбросами с барского стола и покрылись жирком. Теперь все", – сказал он.

О вероятном введении военного положения в РФ заявляли представители украинской власти.

"Это данные нашей разведки, что с 4 марта РФ хочет ввести военное положение в своей стране. Я хочу посмотреть, как на это будут реагировать Москва, Санкт-Петербург, другие города, где больше интеллигенции, понимающей, что происходит вообще на территории РФ", – сказал секретарь СНБО Алексей Данилов 2 марта.

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