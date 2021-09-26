В Якутске шамана Габышева снова увезли на принудительное лечение в психлечебницу – адвокат

По словам защитника, ему об этом рассказали сотрудники следственного изолятора, в котором содержится Габышев.

В какое именно учреждение отправили Габышева, адвокат не знает.

Прянишников отметил, что в силу вступил приговор о принудительном лечении шамана в психиатрическом стационаре специального типа с интенсивным наблюдением.

"Сибирь.Реалии" рассказало, что ранее суд отклонил доводы защиты о недоказанности вины Габышева по уголовным делам об экстремизме и о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов при задержании в январе. Адвокат также доказывал, что выводы экспертов Якутского психдиспансера о невменяемости Габышева не обоснованы.

"В последнем слове Габышев назвал свое уголовное дело политическим. По его мнению, дело завели из-за его высказываний о политической ситуации в России. Защита Габышева планирует подать жалобы в кассационный суд и в случае отказа обратиться в Европейский суд по правам человека", – пишут журналисты проекта.

Решение об отправке Габышева в психлечебницу суд в РФ принял в конце июля. Прянишников говорил, что в Якутии нет психиатрических больниц, которые бы могли обеспечить соблюдение режима, о котором говорится в решении суда.