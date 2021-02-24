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Против якутского шамана открыли уголовное дело о насилии над полицейским

Якутский шаман Александр Габышев, известный своими походами для проведения обряда "изгнания" президента РФ Владимира Путина, фигурирует в деле, открытом Следственным комитетом РФ. Об этом сообщил правозащитник Алексей Прянишников.

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28 января Габышева задержали и принудительно госпитализировали в медучреждение
28 января Габышева задержали и принудительно госпитализировали в медучреждение
Фото: putshamana / Instagram

Следственный комитет России открыл в отношении жителя Якутии Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином, уголовное дело. Об этом "МБХ медиа" сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. Из-за каких именно действий Габышева возбуждено дело, пока неизвестно.

По его словам, дело по ст. 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти) было открыто после событий 28 января, когда домой к Габышеву приехали силовики, чтобы доставить его в стационар якутского психдиспансера.

В декабре 2020 года Габышев отказался от посещений психиатра, которого он должен был навещать после выписки из психдиспансера летом прошлого года. 28 января его задержали и принудительно госпитализировали в медучреждениеПрянишников тогда рассказал, что во время задержания силовики взломали дверь в доме Габышева и избили его.

Габышев известен тем, что в марте 2019 года пешком отправился в Москву для проведения обряда "изгнания" президента России Владимира Путина. Габышев считает его порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Жителя Якутии задержали в сентябре на границе Бурятии и Иркутской области и вернули в Якутск.

В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, с него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В декабре 2019-го Габышев возобновил поход на Москву, его почти сразу снова задержали. На март 2020 года шаман планировал третий поход, но затем отложил его из-за пандемии коронавируса.

Габышева несколько раз помещали в психиатрическую больницу, последний раз – в начале мая прошлого года.

В июне российский правозащитный центр "Мемориал" признал Габышева политическим заключенным. 22 июля его выпустили из лечебницы.

9 января 2021 года Габышев заявил в аудиообращении, что планирует новый поход на Москву на белом коне против Путина.

Теги: Россия, Следственный комитет РФ, Якутия, задержание, полицейский, Якутск, насилие, уголовное дело, Александр Габышев
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