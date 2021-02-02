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В РФ суд разрешил принудительную госпитализацию якутского шамана, он хотел "изгнать" Путина

Якутского шамана Александра Габышева, известного своими походами для проведения обряда "изгнания" президента России Владимира Путина, 28 января поместили в психоневрологический диспансер.

В декабре Габышев отказался от посещений психиатра, сообщили сотрудники Якутского психдиспансера
В декабре Габышев отказался от посещений психиатра, сообщили сотрудники Якутского психдиспансера
Фото: Александр Габышев / "ВКонтакте"

Якутский городской суд удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Александра Габышева, называющего себя шаманом-воином. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Судебный иск в медучреждении обосновали тем, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации". По словам заявителей, в декабре Габышев отказался от посещений психиатра, которого он должен был навещать после выписки из психдиспансера летом 2020 года. В итоге 28 января его задержали и принудительно госпитализировали в медучреждение.

Решение Якутского горсуда будет обжаловано, сообщил "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. По его словам, защита Габышева просила добавить к материалам дела заключение независимого специалиста-психиатра и допросить его, однако суд его проигнорировал, как и отказался провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.    

Прянишников также отметил, что во время задержания силовики взломали дверь в доме Габышева и избили его.

Габышев известен тем, что в марте 2019 года пешком отправился в Москву для проведения обряда "изгнания" Путина. Шаман считает его порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Жителя Якутии задержали в сентябре на границе Бурятии и Иркутской области и вернули в Якутск.

В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, с него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В декабре 2019-го Габышев возобновил поход на Москву, его почти сразу снова задержали. На март 2020 года шаман планировал третий поход, но затем отложил его из-за пандемии коронавируса.

Габышева несколько раз помещали в психиатрическую больницу, последний раз – в начале мая прошлого года.

В июне российский правозащитный центр "Мемориал" признал Габышева политическим заключенным. 22 июля его выпустили из лечебницы.

9 января 2021 года Габышев заявил в аудиообращении, что планирует новый поход на Москву на белом коне против российского президента Владимира Путина.

Теги: Россия, Владимир Путин, больница, Якутия, задержание, президент, Якутск, иск, суд, силовики, Александр Габышев, психолог
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