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Якутский шаман на белом коне поедет в новый поход против Путина

Якутский шаман Александр Габышев, известный своими походами для проведения обряда "изгнания" президента РФ Владимира Путина, снова собрался в Москву.

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Поход Габышева намечен на март 2021 года
Поход Габышева намечен на март 2021 года
Фото: Алексей Прянишников / Facebook

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом-воином, планирует новый поход на Москву против российского президента Владимира Путина. Об этом он заявил в аудиообращении, которое опубликовал 9 января YouTube-канал "Новости регионов".

Поход намечен на март 2021 года, Габышев отправится из Якутска. Основной отряд добровольцев присоединится к нему в Иркутске. Шаман планирует передвигаться на белом коне, его сторонники – на автомобилях.

Габышев известен тем, что в марте 2019 года пешком отправился в Москву для проведения обряда "изгнания" Путина. Габышев считает его порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Габышева задержали в сентябре на границе Бурятии и Иркутской области и вернули в Якутск.

В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, с него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В декабре 2019-го Габышев возобновил поход на Москву, его почти сразу снова задержали. На март 2020 года шаман планировал третий поход, но затем отложил его из-за пандемии коронавируса.

Габышева несколько раз помещали в психиатрическую больницу, последний раз – в начале мая прошлого года.

В июне российский правозащитный центр "Мемориал" признал Габышева политическим заключенным. 22 июля его выпустили из лечебницы.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Габышев
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