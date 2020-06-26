Правозащитники из "Мемориала" признали якутского шамана Габышева политзаключенным

В прошлом году шаман из российской Якутии Александр Габышев предпринял две попытки дойти в Москву, чтобы провести обряд "изгнания" президента РФ Владимира Путина. Каждый раз его задерживали и возвращали в Якутск. Против шамана возбуждали уголовное дело о призывах к экстремизму, его поместили в психиатрическую клинику. Правозащитники из общества "Мемориал" призвали власти страны освободить Габышева.

Габышев известен тем, что в марте 2019 года пешком отправился в Москву для проведения обряда "изгнания" Путина Фото: memohrc.org

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал якутского шамана Александра Габышева политическим заключенным. Об этом 25 июня сообщили на сайте организации.

Правозащитники отметили, что приняли такое решение согласно международному руководству по определению понятия "политический заключенный".

"Лишение свободы применено к нему исключительно из-за политических и религиозных убеждений, а также ненасильственного осуществления свободы передвижения, выражения мнения, мирных собраний, совести и религии. Мы призываем немедленно и безусловно освободить его и полностью реабилитировать с возмещением вреда", – говорится в сообщении.

Габышев известен тем, что в марте 2019 года пешком отправился в Москву для проведения обряда "изгнания" президента РФ Владимира Путина. Габышев считает его порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Габышева задержали в сентябре на границе Бурятии и Иркутской области и вернули в Якутск.

В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, с него взяли подписку о невыезде.

Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В декабре Габышев возобновил поход на Москву, его почти сразу снова задержали. На март шаман планировал третий поход, но затем отложил его из-за пандемии коронавируса.

Габышева несколько раз помещали в психиатрическую больницу, последний раз – в начале мая.

"Ни одно из установленных законом оснований принудительной госпитализации убедительно не доказано. Обстоятельства госпитализации и медицинского обследования свидетельствуют об отсутствии таких оснований. Суд, который принял решение о принудительной госпитализации Габышева, также не рассмотрел ситуацию полно и объективно. Неспособность следствия за девять месяцев предъявить Габышеву обвинение по уголовному делу свидетельствует в пользу его невиновности", – отметили правозащитники.

Ранее правозащитная организация Amnesty International признала якутского шамана узником совести.