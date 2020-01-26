Режиссеру фильма о якутском шамане поступают угрозы, сам Габышев исчез – СМИ

Якутский шаман Александр Габышев оставил записку о том, чтобы о нем не волновались, и пропал. При этом режиссеру Беате Бубенец, которая вместе с коллегой Михаилом Башкировым работает над фильмом о шамане, стали поступать угрозы, пишет Sakha Day.

Российский шаман Александр Габышев из Якутска исчез, никто не знает, где он сейчас находится, сообщило сибирское издание Sakha Day.

По данным СМИ, режиссеру Беате Бубенец, которая вместе с коллегой Михаилом Башкировым работает над фильмом о шамане, стали поступать угрозы.

Они проживают в Якутске с сентября. Еще осенью режиссеры обнаружили оскорбительные надписи в подъезде дома, где они арендовали квартиру, в том числе с угрозами: "Вали домой", "Беата – шлюха". Эти надписи появились и в подъезде другой квартиры, куда Бубенец переехала и о которой никто не знал.

Режиссеры предполагают, что адрес могли узнать только путем прослушки.

Башкиров и Бубенец получали в том числе смс с угрозами: "Пошла вон", "Ты почему не уехала? Ты поняла, что тебе сказали? Доиграешься!", "Не позорь нас! У нас хорошая память".

Режиссеры опасаются возможных провокаций. "Кто-то очень хочет, чтобы они бросили работу над фильмом и уехали из Якутска", – отмечает издание.

Координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников подтвердил "Сибирь.Реалии", что Габышев исчез. По словам правозащитника, Габышев оставил записку о том, чтобы о нем не волновались, и ушел, однако шаман и раньше уходил в лес в одиночку.

"Крым.Реалии" отмечает, что 23 января в Якутии были арестованы члены отряда шамана. Его сторонников обвинили в неповиновении полиции. Павел Богачев (Локи), Алексей Брылев (Кот) и Юрий Конюхов (Дух) три дня провели в изоляторе. Еще один активист Виктор Макеров (Эльф) по решению суда был оштрафован.

Габышев с марта 2019 года шесть месяцев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году собирался "изгнать" президента РФ Владимира Путина; он считает его порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Габышев высказывал мнение, что в России должно быть народовластие, и собирался инициировать "народные восстания". Сторонник Габышева рассказал, что в ночь на 19 сентября шамана увезли "сотрудники спецслужб". Это произошло на границе Бурятии и Иркутской области.

После этого пресс-служба министерства здравоохранения Якутии сообщила, что шамана поместили в психиатрическую клинику в Якутске, а позже отправили под подписку о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.

7 декабря 2019 года Габышев во второй раз отправился в Москву "изгонять" Путина и был задержан через три дня после начала похода. Его отпустили под подписку о невыезде.

В январе 2020 года Габышев сообщил в видеообращении, что решил возобновить свой поход в марте. Он призвал добровольцев по всей России вступать в его отряд.