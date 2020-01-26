Режиссеру фильма о якутском шамане поступают угрозы, сам Габышев исчез – СМИ

Российский шаман Александр Габышев из Якутска исчез, никто не знает, где он сейчас находится, сообщило сибирское издание Sakha Day.
По данным СМИ, режиссеру Беате Бубенец, которая вместе с коллегой Михаилом Башкировым работает над фильмом о шамане, стали поступать угрозы.
Они проживают в Якутске с сентября. Еще осенью режиссеры обнаружили оскорбительные надписи в подъезде дома, где они арендовали квартиру, в том числе с угрозами: "Вали домой", "Беата – шлюха". Эти надписи появились и в подъезде другой квартиры, куда Бубенец переехала и о которой никто не знал.
Режиссеры предполагают, что адрес могли узнать только путем прослушки.
Башкиров и Бубенец получали в том числе смс с угрозами: "Пошла вон", "Ты почему не уехала? Ты поняла, что тебе сказали? Доиграешься!", "Не позорь нас! У нас хорошая память".
Режиссеры опасаются возможных провокаций. "Кто-то очень хочет, чтобы они бросили работу над фильмом и уехали из Якутска", – отмечает издание.
Координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников подтвердил "Сибирь.Реалии", что Габышев исчез. По словам правозащитника, Габышев оставил записку о том, чтобы о нем не волновались, и ушел, однако шаман и раньше уходил в лес в одиночку.
"Крым.Реалии" отмечает, что 23 января в Якутии были арестованы члены отряда шамана. Его сторонников обвинили в неповиновении полиции. Павел Богачев (Локи), Алексей Брылев (Кот) и Юрий Конюхов (Дух) три дня провели в изоляторе. Еще один активист Виктор Макеров (Эльф) по решению суда был оштрафован.
Габышев с марта 2019 года шесть месяцев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году собирался "изгнать" президента РФ Владимира Путина; он считает его порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Габышев высказывал мнение, что в России должно быть народовластие, и собирался инициировать "народные восстания". Сторонник Габышева рассказал, что в ночь на 19 сентября шамана увезли "сотрудники спецслужб". Это произошло на границе Бурятии и Иркутской области.
После этого пресс-служба министерства здравоохранения Якутии сообщила, что шамана поместили в психиатрическую клинику в Якутске, а позже отправили под подписку о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
7 декабря 2019 года Габышев во второй раз отправился в Москву "изгонять" Путина и был задержан через три дня после начала похода. Его отпустили под подписку о невыезде.
В январе 2020 года Габышев сообщил в видеообращении, что решил возобновить свой поход в марте. Он призвал добровольцев по всей России вступать в его отряд.