Якутского шамана Габышева выпустили из психлечебницы – правозащитник

Якутского шамана Александра Габышева, известного попытками "изгнать" главу Кремля Владимира Путина, поместили в психлечебницу в мае. По данным правозащитника Алексея Прянишникова, из медучреждения шамана отпустили 22 июля.

В России из психлечебницы выпустили якутского шамана Александра Габышева. Об этом 22 июля в Facebook сообщил российский правозащитник Алексей Прянишников.

"После проведенной 21 июля по ходатайству защиты психолого-психиатрической экспертизы и заседания утром 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера якутский шаман Александр Габышев выписан из диспансера", – написал он.

Правозащитник считает, что добиться освобождения Габышева удалось благодаря "общественной поддержке и широкому освещению СМИ".

"Лечение могло длиться сколько угодно долго, тем более решение суда срок лечения не ограничивало", – подчеркнул Прянишников.

Габышев известен тем, что в марте 2019 года пешком отправился в Москву для проведения обряда "изгнания" президента РФ Владимира Путина. Габышев считает его порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Габышева задержали в сентябре на границе Бурятии и Иркутской области и вернули в Якутск.

В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, с него взяли подписку о невыезде.

Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В декабре Габышев возобновил поход на Москву, его почти сразу снова задержали. На март шаман планировал третий поход, но затем отложил его из-за пандемии коронавируса.

Габышева несколько раз помещали в психиатрическую больницу, последний раз – в начале мая.

В июне российский правозащитный центр "Мемориал" признал Габышева политическим заключенным.