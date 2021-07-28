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В РФ шамана Габышева, который шел "изгонять" Путина, отправили на принудительное лечение в психбольницу

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Габышев может пробыть в психдиспансере до трех лет
Габышев может пробыть в психдиспансере до трех лет
Фото: sibreal.org

26 июля Якутский городской суд признал шамана Александра Габышева, который в январе объявил о новом походе на Москву для "изгнания" президента России Владимира Путина, виновным в применении насилия к полицейским и в призывах к экстремизму. Ему присудили принудительное "интенсивное" лечение в психдиспансере на неопределенный срок, сообщил проект "Сибирь. Реалии".

По словам координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, срок и место принудительного лечения Габышева пока не определены. Однако защита предполагает, что это будет медучреждение не в Якутии, поскольку суд назначил осужденному особый режим – "интенсивное наблюдение". По информации адвокатов шамана, в регионе нет психиатрических больниц, которые бы могли обеспечить соблюдение такого режима.

Юрист отметил, что когда назначают принудительное лечение, то обычно люди находятся в медучреждении не менее 2,5–3 лет. Он также добавил, что "интенсивное наблюдение" подразумевает лечение сильнейшими психотропными препаратами, нейролептиками. 

Защитник считает, что наказание Габышева несоразмерно его действиям. Он напомнил, что шамана обвинили в нападении на росгвардейца – Габышев ударил его по бедру якутским мечом батасом, который, согласно экспертизе, не считается оружием. Также экспертиза показала, что шаман не нанес вреда здоровью гвардейца.

Контекст:

Габышев известен тем, что в марте 2019 года пешком отправился в Москву для проведения обряда "изгнания" Путина. Габышев считает его порождением темных сил, с которыми под силу справиться только шаману. Жителя Якутии задержали в сентябре на границе Бурятии с Иркутской областью и вернули в Якутск.

В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, с него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В декабре 2019-го Габышев возобновил поход на Москву, его почти сразу снова задержали. На март 2020 года шаман планировал третий поход, но затем отложил его из-за пандемии коронавируса.

В мае 2020 года Габышева поместили в психиатрическую больницу. В июне суд постановил отправить шамана на принудительное лечение в психдиспансер. В иске утверждалось, что Габышев "страдает переоценкой своей личности", потому что он высказывает идеи "навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и антихристом", а также "призывает к свержению законно избранной власти", писала "Новая газета".

В июне российский правозащитный центр "Мемориал" признал Габышева политическим заключенным. 22 июля его выпустили из лечебницы.

9 января 2021 года шаман заявил в аудиообращении, что планирует новый поход на Москву на белом коне против Путина.

28 января его задержали и принудительно госпитализировали в медучреждение. Прянишников тогда рассказал, что во время задержания силовики взломали дверь в доме Габышева и избили его. После этого против якутского шамана открыли уголовное дело о насилии над полицейским.

Теги: Россия, Владимир Путин, Якутия, Александр Габышев
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