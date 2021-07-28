В РФ шамана Габышева, который шел "изгонять" Путина, отправили на принудительное лечение в психбольницу

Габышев может пробыть в психдиспансере до трех лет Фото: sibreal.org

По словам координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, срок и место принудительного лечения Габышева пока не определены. Однако защита предполагает, что это будет медучреждение не в Якутии, поскольку суд назначил осужденному особый режим – "интенсивное наблюдение". По информации адвокатов шамана, в регионе нет психиатрических больниц, которые бы могли обеспечить соблюдение такого режима.

Юрист отметил, что когда назначают принудительное лечение, то обычно люди находятся в медучреждении не менее 2,5–3 лет. Он также добавил, что "интенсивное наблюдение" подразумевает лечение сильнейшими психотропными препаратами, нейролептиками.

Защитник считает, что наказание Габышева несоразмерно его действиям. Он напомнил, что шамана обвинили в нападении на росгвардейца – Габышев ударил его по бедру якутским мечом батасом, который, согласно экспертизе, не считается оружием. Также экспертиза показала, что шаман не нанес вреда здоровью гвардейца.