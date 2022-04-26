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Пугачев: К моменту прихода Путина к власти Шойгу был на втором месте по рейтингу в РФ, и Путин его боялся

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Пугачев: Шойгу очень быстро раскрутился. Его рейтинги были совершенно колоссальными
Пугачев: Шойгу очень быстро раскрутился. Его рейтинги были совершенно колоссальными
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Живущий во Франции российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что у министра обороны РФ Сергея Шойгу в конце 1990-х был очень высокий избирательный рейтинг и Путин его опасался.

"Шойгу – своеобразный человек. Человек, который в 90-е годы при [первом президенте РФ Борисе] Ельцине создал агитпроп на базе МЧС. Он возил с собой 8–10 камер, всяких репортеров личных. Сосулька упала – тут же Шойгу, снимают с 10 ракурсов, и тут же это в программе "Время". Ельцину было наплевать, а Шойгу как-то зацепил эту тему... Он как-то сам это придумал и очень быстро раскрутился. Его рейтинги были совершенно колоссальными. Причем я не думаю, что он это делал из каких-то политических амбиций", – сказал Пугачев.

Он отметил, что в 1990-х Шойгу был одним из самых узнаваемых политиков в России.

"У любого человека спроси – все его знали. Шойгу был самый распиаренный человек, который мастерски все это сделал. Он сам добивался всего, договаривался, чтобы звезду Героя дали... Я знаю много историй. То есть это человек из маленькой республики [Тува], который выбился в люди, попал в Москву... Буквально шел по комсомольской линии, был директором строительного треста – это его последнее место работы [перед госслужбой], – а потом он возглавил бывшую ДОСААФ, которая заведовала бомбоубежищами. Это и было МЧС, а впоследствии, уже при Путине, туда передали пожарных и так далее. Но это было гораздо позже", – рассказал Пугачев.

Когда Путин пришел к власти в 2000 году, Шойгу уже был влиятельным политиком, продолжил бизнесмен.

"К моменту становления президента Путина Шойгу на самом деле был по рейтингу на втором месте после Путина. Как Путин к нему относился? Он его боялся. Боялся в каком смысле? Ну представьте, у него такая армия огромная, у него такое министерство мощное. Он набрал военных, которых выгнали из министерства обороны, понаприсваивал им званий МЧС... Взял лейтенанта с улицы, а присвоил ему звание – он уже полковник. То есть что хотел, то и делал. У него такой карт-бланш был", – рассказал Пугачев.

По его мнению, Шойгу нравилось работать министром по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и он никогда не хотел уходить из МЧС.

"Он не собирался становиться никаким министром обороны. Но в итоге он по сути был отправлен на пенсию [в министерство обороны]. Еще раз хочу повторить, что значит, что Путин его боялся? Путин понимал, что у Шойгу очень высокий рейтинг, очень высокие возможности. Мы много раз это обсуждали. Я считал, что если Шойгу out (уйдет. "ГОРДОН"), то ничего не произойдет. Путин человек осторожный... Он к нему настороженно относился", – сказал бизнесмен.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Шойгу в 19911994 был председателем Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994 году комитет был преобразован в министерство, Шойгу остался им руководить и занимал должность министра до 2012 года. В 2012 году он полгода был губернатором Московской области, а с ноября 2012 года занимает должность министра обороны РФ.

По данным опроса "Левада-центра", который проводили 2430 марта 2022 года, по уровню доверия среди россиян Шойгу занимает второе место после Путина. Путину доверяет 44% респондентов, Шойгу – 16%.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Борис Ельцин, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, МЧС РФ, Алеся Бацман, Сергей Пугачев
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