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Пугачев: Со здоровьем у Шойгу не очень

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Пугачев: Шойгу часто отлучался на месяц-полтора, он болел
Пугачев: Шойгу часто отлучался на месяц-полтора, он болел
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Живущий во Франции российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев сообщил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что у министра обороны РФ Сергея Шойгу проблемы со здоровьем.

Журналистка спросила, правда ли, что у Шойгу обширный инфаркт, который произошел на нервной почве, "потому что Путин якобы очень серьезно на него наехал за провал войны в Украине, что блицкрига не получилось". 

"Я в это не верю, хотя и не знаю... Но со здоровьем у Шойгу не очень. Он часто отлучался на месяц-полтора, он болел, и для этого никакой Путин "помогать" совершенно не должен был. Это у него такое... Что-то у него происходило. Я в детали не погружался, но помню, что он частенько отлучался, в ЦКБ (центральная клиническая больница. – "ГОРДОН") подолгу лежал и так далее. То есть какие-то проблемы у него со здоровьем есть, но я не знаю какие", – сказал Пугачев. 

Он отметил, что сомневается, что это связано с войной в Украине.

"А то, что Путин, как вы говорите, "наехал" на него, – я в это вообще не верю. Путин не тот человек, который [может наехать]. Наехать он может примерно так, как он наехал на [директора Службы внешней разведки России Сергея] Нарышкина [на заседании Совета безопасности РФ 21 февраля]. Это был жесткий, садистский [наезд]", – сказал бизнесмен. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В конце марта на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, российские СМИ обратили внимание, что Шойгу исчез из публичного пространства. К тому моменту он не появлялся на публики две недели. Оппозиционное издание "Агентство" со ссылкой на источник в окружении Шойгу написало, что у него проблемы с сердцем. В министерстве обороны РФ и пресс-службе Кремля эту информацию отказались комментировать. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что, по его данным, у 66-летнего Шойгу случился инфаркт "после жесткой предъявы со стороны Путина за полный провал вторжения в Украину".

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, комментируя исчезновения российского министра, предположил, что в РФ проходит выяснение, "кто сделал такую подставу", направив войска в Украину. 

24 марта в РФ прошло заседание Совета безопасности, которое Путин проводил в видеоформате. Шойгу якобы присутствовал на заседании, однако, проанализировав запись, российские издания "Медиазона" и The Moscow Times пришли к выводу, что видео с Шойгу вмонтировали в телетрансляцию.

В конце марта российские СМИ опубликовало несколько видео с совещаний с участием Шойгу, а 19 апреля, впервые за три недели, он принял участие в публичном мероприятии – заседании коллеги министерства обороны РФ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, здоровье, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, Алеся Бацман, Сергей Пугачев, инфаркт
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