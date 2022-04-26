Пугачев: Со здоровьем у Шойгу не очень

Журналистка спросила, правда ли, что у Шойгу обширный инфаркт, который произошел на нервной почве, "потому что Путин якобы очень серьезно на него наехал за провал войны в Украине, что блицкрига не получилось".

"Я в это не верю, хотя и не знаю... Но со здоровьем у Шойгу не очень. Он часто отлучался на месяц-полтора, он болел, и для этого никакой Путин "помогать" совершенно не должен был. Это у него такое... Что-то у него происходило. Я в детали не погружался, но помню, что он частенько отлучался, в ЦКБ (центральная клиническая больница. – "ГОРДОН") подолгу лежал и так далее. То есть какие-то проблемы у него со здоровьем есть, но я не знаю какие", – сказал Пугачев.

Он отметил, что сомневается, что это связано с войной в Украине.

"А то, что Путин, как вы говорите, "наехал" на него, – я в это вообще не верю. Путин не тот человек, который [может наехать]. Наехать он может примерно так, как он наехал на [директора Службы внешней разведки России Сергея] Нарышкина [на заседании Совета безопасности РФ 21 февраля]. Это был жесткий, садистский [наезд]", – сказал бизнесмен.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube