Деньги Путина, самолеты кокаина Шойгу, украинцы дойдут до Москвы. Интервью Бацман с Пугачевым. Трансляция

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Пугачев говорил о своем общении с Путиным, о его окружении, в частности о министре обороны Сергее Шойгу и секретаре Совета безопасности РФ Николае Патрушеве, о президентских амбициях Патрушева, об увлечении Шойгу шаманами, о председателе Совета Федерации Валентине Матвиенко и о том, почему ее считали преемницей Путина, о "маньяке идеи "русского мира", помощнике президента РФ Владимире Мединском, о "мелком жулике" Владиславе Суркове, который ранее был помощником Путина, о нападении России на Украину, перспективах переговоров между Россией и Украиной, российской армии, о том, почему россияне поддерживают войну против Украины и чем она может закончиться, а также о здоровье Путина.

Пугачев родился в 1963 году в Костроме в семье военнослужащего. Детство провел в Москве, в 1974 году семья переехала в Ленинград. По словам Пугачева, он окончил несколько вузов, в том числе Университет методологии знания в Москве. По образованию экономист.

С 1980-х занимался предпринимательской деятельностью. В 1992 году основал "Межпромбанк", который позже стал одним из крупнейших банков России (в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов).

В 1990-е Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году.

В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным, но, по словам Пугачева, сдружились они уже в Москве в 1996 году. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

В 2001–2011 годах Пугачев был сенатором Российской Федерации от Тувы.

По данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

В начале 1990-х Пугачев жил в США, затем перебрался во Францию, позже вернулся в Россию. В 2011 году он уехал из РФ, сейчас живет во Франции, где получил гражданство.

В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет власти РФ в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.