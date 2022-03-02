Бывший друг Путина, миллиардер Пугачев: Войдет ли Путин в Киев? Зависит от украинской армии

В ответ на вопрос, войдет ли президент РФ Владимир Путин в Киев, Пугачев сказал: "Это зависит от украинской армии и ополченцев (вероятно, речь идет о Силах территориальной обороны ВСУ. – "ГОРДОН"). Я не уверен. Учитывая моральный дух и настроение армии, я думаю, что если Украина не сложит оружие, не капитулирует – не войдет".

По мнению бизнесмена, в войне победу одержит Украина.

Он считает, что Путин на территории Украины "все, что мог, уже сделал", а то, до какой черты глава Кремля может дойти в этой войне, – технический, военный вопрос. Путин "оторван" от ситуации и не понимает не только Украину, но и свою армию, сказал бизнесмен.

По оценке Пугачева, военное руководство РФ после прихода Путина к власти привело к разрушению армии.

"За 20 лет правления армия деградирована, деморализована, разворована. Это один из объектов хищения бюджетных средств, и Шойгу с этим справлялся до настоящего времени блестяще. Как армия готова к вторжению в Украину, мы видим по разбросанным кругом старым 72-м танкам, БТР времен до афганской войны. Я видел кадры, где показывают технику, в которой выдрано все, включая радиостанции, только потому, что там были цветные металлы. Поверьте, их выдрали не в Украине. Их выдрали давно до этого", – пояснил он.

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