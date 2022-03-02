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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший друг Путина, миллиардер Пугачев: Войдет ли Путин в Киев? Зависит от украинской армии

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Оккупационные войска пытаются захватить Киев и другие города Украины
Оккупационные войска пытаются захватить Киев и другие города Украины
Фото: ЕРА

Миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев сомневается в том, что российские войска смогут захватить Киев. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону 1 марта.

В ответ на вопрос, войдет ли президент РФ Владимир Путин в Киев, Пугачев сказал: "Это зависит от украинской армии и ополченцев (вероятно, речь идет о Силах территориальной обороны ВСУ. – "ГОРДОН").  Я не уверен. Учитывая моральный дух и настроение армии, я думаю, что если Украина не сложит оружие, не капитулирует – не войдет".

По мнению бизнесмена, в войне победу одержит Украина

Он считает, что Путин на территории Украины "все, что мог, уже сделал", а то, до какой черты глава Кремля может дойти в этой войне, – технический, военный вопрос. Путин "оторван" от ситуации и не понимает не только Украину, но и свою армию, сказал бизнесмен. 

По оценке Пугачева, военное руководство РФ после прихода Путина к власти привело к разрушению армии. 

"За 20 лет правления армия деградирована, деморализована, разворована. Это один из объектов хищения бюджетных средств, и Шойгу с этим справлялся до настоящего времени блестяще. Как армия готова к вторжению в Украину, мы видим по разбросанным кругом старым 72-м танкам, БТР времен до афганской войны. Я видел кадры, где показывают технику, в которой выдрано все, включая радиостанции, только потому, что там были цветные металлы. Поверьте, их выдрали не в Украине. Их выдрали давно до этого", – пояснил он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Жертвами российской агрессии, по информации на 28 февраля, стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Оккупационные войска атакуют Киев, Харьков, Мариуполь, Херсон и другие украинские украинские города, пытаясь захватить их, украинские военнослужащие держат оборону. Как говорил Зеленский, Киев для России – ключевая цель. "Они хотят взломать нашу национальную государственность. Потому столица постоянно под угрозой. Только за сегодня совершены уже три ракетно-бомбовых удара. Под прицелом ТЭЦ-6. Они хотят вывести из строя электростанцию и оставить город без света. Мы не дали им сломать оборону столицы. И они ссылают к нам диверсантов – постоянно, сотнями. Всех, всех их обезвреживаем", – заявил Зеленский 28 февраля вечером. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, Украина, война России против Украины, Сергей Пугачев
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