Пугачев: Матвиенко была преемником Путина

Матвиенко – уроженка Украины (она родилась в Хмельницкой области, окончила в Украине школу и училище, а затем переехала в Россию). Политик поддержала российскую агрессию против Украины. Бацман отметила, что в этой истории Матвиенко – "не просто военная преступница, она еще и предательница по отношению к Украине", и спросила у Пугачева, какие у него остались впечатления от общения с ней.
"Валю я знаю очень хорошо. Валентина в свое время была преемником Путина... Она была самым вероятным преемником еще до [появления кандидатур Дмитрия] Медведева и Сергея Иванова. Она была тогда губернатором Санкт-Петербурга. Путин действительно ее пригласил, поговорил, предложил стать преемником, а потом, когда он ей скажет – через четыре года или четыре месяца, – она [должна уйти]", – рассказал Пугачев.
Бизнесмен назвал Матвиенко "своеобразным человеком", который не был замешан в коррупционных скандалах.
"Валентина, при всех ее предательствах и прочем, в отличие от всей этой команды Путина, – человек решительный. Никаких коррупционных [заявлений] я никогда лично не слышал от нее, – сказал Пугачев. – Я уверен, что путинская команда ее забанила как преемника... Я помню, как это было. Люди пришли в том числе и ко мне и сказали: "Скажи Володе, что Матвиенко всему городу рассказала, что она будущий президент, мол, давайте, выстраивайтесь в очередь, сейчас начнется раздача". Это, конечно, было не так. Она просто их не устраивала, потому что она не очень сговорчивый человек".
Матвиенко занимается партийной и политической деятельностью с 1970-х годов. В разные годы она была заместителем председателя российского правительства, губернатором Санкт-Петербурга, сенатором. С 2011 года возглавляет Совет Федерации – верхнюю палату российского парламента.
В 2018 году она так и не стала преемником Путина. В качестве преемника был выбран первый заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Медведев. Он пробыл президентом пять лет, с 2008-го по 2012-й, а затем стал премьер-министром РФ, а должность президента опять занял Путин.
Матвиенко неоднократно делала антиукраинские заявления и распространяла ложную информацию о планах России. В частности, в декабре 2021 года, за два месяца до полномасштабного вторжения РФ в Украину, Матвиенко сказала, что "никаких планов нападать на Украину у России не было и нет". Информацию об этом она назвала "русофобской атакой на Россию".