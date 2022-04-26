Пугачев: Матвиенко была преемником Путина

Пугачев: Валентина, при всех ее предательствах, в отличие от всей этой команды Путина, – человек решительный Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Матвиенко – уроженка Украины (она родилась в Хмельницкой области, окончила в Украине школу и училище, а затем переехала в Россию). Политик поддержала российскую агрессию против Украины. Бацман отметила, что в этой истории Матвиенко – "не просто военная преступница, она еще и предательница по отношению к Украине", и спросила у Пугачева, какие у него остались впечатления от общения с ней.

"Валю я знаю очень хорошо. Валентина в свое время была преемником Путина... Она была самым вероятным преемником еще до [появления кандидатур Дмитрия] Медведева и Сергея Иванова. Она была тогда губернатором Санкт-Петербурга. Путин действительно ее пригласил, поговорил, предложил стать преемником, а потом, когда он ей скажет – через четыре года или четыре месяца, – она [должна уйти]", – рассказал Пугачев.

Бизнесмен назвал Матвиенко "своеобразным человеком", который не был замешан в коррупционных скандалах.

"Валентина, при всех ее предательствах и прочем, в отличие от всей этой команды Путина, – человек решительный. Никаких коррупционных [заявлений] я никогда лично не слышал от нее, – сказал Пугачев. – Я уверен, что путинская команда ее забанила как преемника... Я помню, как это было. Люди пришли в том числе и ко мне и сказали: "Скажи Володе, что Матвиенко всему городу рассказала, что она будущий президент, мол, давайте, выстраивайтесь в очередь, сейчас начнется раздача". Это, конечно, было не так. Она просто их не устраивала, потому что она не очень сговорчивый человек".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube