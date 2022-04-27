Пугачев: Я был проводником Путина по закулисью Кремля

Пугачев: Тогда еще не было идеи делать его президентом Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Тогда еще не было идеи делать его президентом. Впоследствии да, это тоже была моя идея, что он плавно переходит, а Борис Николаевич должен уйти. И кстати, когда я об этом говорил, я был абсолютно уверен, на 100%, что Ельцин не уйдет", – отметил бизнесмен.

По словам Пугачева, тогда шансов, что Путин станет президентом, было мало, потому что существовала сильная оппозиция.

Пугачев сказал, что общался с Путиным постоянно, "каждый день, и днем, иногда и ночью" по важным вопросам.

"Вообще я был таким проводником его по Кремлю, по всей этой закулисной истории. Надо понимать, что Путин этого не знал. Не знал людей, как-то ему это требовалось. Это было общение по согласию", – уточнил бывший друг президента РФ.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube